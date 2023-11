מצב משחק חדש ועדכוני גישה מוקדמת יגיעו לקראת הסערה

המוציא לאור Hooded Horse הודיע ​​כי המשחק הפופולרי Against the Storm יעזוב גישה מוקדמת בחודש הבא עם עדכון 1.0 מצופה. עדכון זה יציג מצב משחק חדש לגמרי בשם Queen's Hand, אשר תוכנן במיוחד כדי לאתגר שחקנים מנוסים עם כללים ותגמולים ייחודיים.

Against the Storm, המתואר כ"בונה עיר פנטזיה אפלה", מטביל את השחקנים בעולם פוסט-אפוקליפטי שבו עליהם לבנות מחדש את הציוויליזציה מול גשמים הרסניים. כמשנה למלך של המלכה, שחקנים מובילים קבוצה מגוונת של ניצולים כולל בני אדם, בונים, לטאות, שועלים והארפיות. יחד, עליהם להשיב לעצמם את השממה ולהבטיח עתיד לאנושות.

אחד ההיבטים המרגשים ביותר של העדכון הקרוב הוא התוספת של יד המלכה. מצב משחק זה מציג לשחקנים את האתגר האולטימטיבי של חידוש החותם האדמנטיני בתוך מחזור אחד. בתור האתגר הקשה ביותר במשחק, יד המלכה תדחוף אפילו את השחקנים המנוסים ביותר לגבולותיהם.

במהלך תקופת הגישה המוקדמת שלה, Against the Storm עברה פיתוח משמעותי, עם עדכוני תוכן שוטפים כל שבועיים. עדכונים אלו הביאו למשחק מגוון רחב של שינויים עיקריים וקלים, כולל הוספה של מינים חדשים כמו אנשי פוקס ושיפורים למכניקת משחק הקצה. Hooded Horse הצהיר שקצב העדכון הזה יימשך עד לשחרור המלא של המשחק.

עם המשחק המרתק והנרטיב הכובש שלו, Against the Storm צבר קהל מעריצים מסור. ב-Steam, המשחק קיבל דירוג ביקורות משתמש חיוביות באופן גורף של 95% מכמעט 14,500 ביקורות. השחקנים שיבחו את המכניקה הסוחפת של בניית העולם ואת המשחק המאתגר שלה.

מעריצי Against the Storm יכולים לצפות לשחרור הרשמי של המשחק ב-8 בדצמבר. בנוסף להיותו זמין ב-Microsoft Store, המשחק יצטרף גם לספריית PC Game Pass, הודות לשותפות לאחרונה עם מיקרוסופט. שיתוף הפעולה הזה יביא את המשחק לקהל רחב עוד יותר ויספק למנויי Game Pass חוויה חדשה ומרגשת.

בין אם אתה שחקן ותיק או חדש בז'אנר, העדכון הקרוב של Against the Storm מבטיח לספק חווית משחק בלתי נשכחת. התכוננו להתמודד עם האתגרים של עולם הרוס ובנה מחדש את הציוויליזציה כנגד כל הסיכויים.

שאלות נפוצות

1. מה זה נגד הסערה?

Against the Storm הוא משחק בונה ערים פנטזיה אפלה שבו שחקנים בונים מחדש את הציוויליזציה בעולם פוסט-אפוקליפטי מוכה גשמים בלתי פוסקים.

2. מתי Against the Storm תעזוב גישה מוקדמת?

Against the Storm אמור לעזוב גישה מוקדמת ולשחרר את עדכון ה-1.0 שלו ב-8 בדצמבר.

3. איך נקרא מצב המשחק החדש?

מצב המשחק החדש נקרא Queen's Hand והוא עוצב במיוחד כדי לאתגר שחקנים מנוסים עם כללים ותגמולים ייחודיים.

4. באילו פלטפורמות Against the Storm יהיו זמינות?

Against the Storm יהיה זמין ב-Microsoft Store וייכלל גם בספריית PC Game Pass.

5. אילו עדכונים בוצעו במהלך תקופת הגישה המוקדמת?

במהלך הגישה המוקדמת, Against the Storm קיבלה עדכוני תוכן שוטפים, כולל הוספת מינים חדשים ושיפורים למכניקת משחק הקצה.

מקורות: [IGN](https://www.ign.com/)