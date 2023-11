האם Walmart Plus ו- Sam's Club Plus זהים?

בעולם הקמעונאות, Walmart ו-Sam's Club הם שני שמות בולטים שהפכו לשם נרדף לקניות במחיר סביר. שניהם מציעים תוכניות חברות, Walmart Plus ו- Sam's Club Plus, המספקות הטבות בלעדיות ללקוחות הנאמנים שלהם. עם זאת, חשוב לציין ששתי התוכניות הללו אינן זהות, למרות הדמיון ביניהן.

מה זה Walmart Plus?

Walmart Plus הוא שירות מבוסס מנויים המוצע על ידי Walmart, אחת מרשתות השיווק הגדולות בעולם. תמורת תשלום חודשי או שנתי, החברים מקבלים גישה למגוון הטבות, כולל משלוח חינם ללא הגבלה על פריטים זכאים, הנחות דלק ונוחות של קניות בסריקה ולצאת בנייד. Walmart Plus שואפת לשפר את חווית הקנייה ללקוחותיה על ידי מתן נוחות וערך מוסף.

מה זה סאם קלאב פלוס?

Sam's Club Plus, לעומת זאת, היא תוכנית חברות המוצעת על ידי Sam's Club, מועדון מחסנים בבעלות Walmart. בתשלום שנתי, החברים מקבלים גישה להטבות שונות, כגון שעות קניות מוקדמות, תגמולים במזומן על רכישות מתאימות, משלוח חינם על רוב הפריטים המקוונים והנחות נוספות על שירותים נבחרים. Sam's Club Plus נועד לתת מענה לצרכים של קונים בכמויות גדולות ובעלי עסקים קטנים, ומציע להם חיסכון משמעותי והטבות בלעדיות.

מה ההבדלים בין Walmart Plus ל-Sam's Club Plus?

בעוד ששתי התוכניות מציעות הטבות לחבריהן, ישנם הבדלים בולטים בין Walmart Plus ל- Sam's Club Plus. Walmart Plus מתמקדת באספקת נוחות וחפצים חיוניים יומיומיים ללקוחותיה, עם דגש חזק על אפשרויות משלוח חינם. מצד שני, Sam's Club Plus פונה לקונים בכמויות גדולות ולבעלי עסקים קטנים, ומציע להם גישה למגוון רחב של מוצרים בכמויות גדולות יותר במחירים מוזלים.

לסיכום, Walmart Plus ו-Sam's Club Plus עשויים לחלוק קווי דמיון כתוכניות חברות המוצעות על ידי Walmart, אך הן נותנות מענה לצרכי לקוחות שונים. Walmart Plus שואפת לספק נוחות וערך לקונים יומיומיים, בעוד ש-Sam's Club Plus פונה לקונים בכמות גדולה ולבעלי עסקים קטנים. לא משנה באיזו תוכנית תבחר, שתיהן מציעות הטבות בלעדיות שיכולות לשפר את חווית הקנייה שלך.