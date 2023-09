כיצד להשלים את קו קווסט מורשת שדון הלילה ב-World of Warcraft

By

קו חיפושי מורשת שדון הלילה ב-World of Warcraft מציע לשחקנים הזדמנות לזכות בסט מיוחד של שריון. עם זאת, מסע אחד במיוחד, "Stepping into the Shadows", גרם לבלבול ותסכול לשחקנים. להלן מדריך כיצד להשלים בהצלחה את המסע הזה ולהמשיך הלאה עם קו הקווסטים של Night Elf Heritage.

ב-"Stepping into the Shadows", השחקנים נדרשים לכבות שישה פלפלאם Braziers ו"לגלות מה אורב במעמקי Shadow Hold". המטרה העיקרית של המסע הזה היא ללוות את Maiev Shadowsong דרך Shadow Hold. חשוב לציין שמייב צועדת בקצב איטי מאוד, והשחקנים חייבים להישאר לצידה לאורך כל הקווסט.

במהלך הליווי, השחקנים חייבים להישאר בתוך הכיפה הכחולה המקיפה את מאייב. עזיבת הכיפה תגרום לכך שמייב תנזוף בשחקן ויעצור לכמה רגעים עד שיחזור. אם שחקנים עוזבים את הכיפה לתקופה ממושכת, הם יצטרכו לנטוש את המסע ולהתחיל מחדש.

בזמן ששחקנים עוברים את Shadow Hold עם Maiev, הם חייבים גם לכבות את ה-Felflame Braziers הירוקים שהיא מציינת בדרך. לאחר ששש מחטות כבו והשחקנים יגיעו לתחתית של Shadow Hold, הם יקבלו קרדיט על השלמת המשימה.

חשוב לציין ששחקנים לא יכולים להרוג את ה-Orc Warlock בשם Cultist Nethus, שנמצא בתחתית Shadow Hold, לפני שהם מלווים את מאייב עד למטה. שחקנים חייבים להישאר לצידו של מאייב עד שהם מגיעים ל-Cultist Nethus.

אם שחקנים מביסים בטעות את Cultist Nethus לפני השלמת הליווי, הם יצטרכו לנטוש את המסע ולהתחיל מחדש. עם זאת, ברגע ש"צעד לתוך הצללים" הושלם בהצלחה, שאר שרשרת החיפושים מורכבת בעיקר מקולנוע וממטרות קלות.

השלמת קו קווסט מורשת שדון הלילה יכול להיות אתגר, אבל עם המדריך הזה, שחקנים יוכלו לנווט דרך "צעידה לתוך הצללים" ולהמשיך במסעם כדי לזכות בשריון מורשת שדון הלילה.

