הפיכת אוויר חם למי שתייה: פריצת דרך חדשה בקצירת מים

חוקרים מאוניברסיטת טקסס באוסטין השיגו התקדמות משמעותית בחיפוש אחר פתרון למחסור במים. במחקר האחרון שלהם, שפורסם ב-Proceedings of the National Academy of Sciences, הם פיתחו הידרוג'ל מהונדס מולקולרית המסוגל להפיק מי שתייה נקיים מאוויר חם תוך שימוש באנרגיה סולארית בלבד.

ההידרוג'ל מאפשר להפיק מים במהירות וביעילות מהאטמוספרה, גם בטמפרטורות של עד 104 מעלות פרנהייט, מה שהופך אותו למתאים לאזורים החווים עודף חום וגישה מוגבלת למים נקיים. עם טכנולוגיה זו, אנשים יוכלו לאחזר מים פשוט על ידי הצבת מכשיר בחוץ, ללא צורך בצריכת אנרגיה נוספת.

ההידרוג'ל יכול לייצר בין 3.5 ל-7 ק"ג מים לק"ג חומר ג'ל, בהתאם לרמות הלחות. מה שמייחד את המחקר הזה הוא יכולת ההסתגלות של ההידרוג'ל למיקרוג'לים, מה שמשפר מאוד את המהירות והיעילות של לכידת ושחרור מים. על ידי הפיכת ההידרוג'ל לחלקיקים בגודל מיקרו, החוקרים פיתחו חומר סופח יעיל ביותר שיכול להגדיל באופן משמעותי את ייצור המים באמצעות מחזורים יומיים מרובים.

הגדלת הטכנולוגיה היא הצעד החשוב הבא. החוקרים מתכוונים להפוך את הממצאים שלהם לפתרון נייד בעלות נמוכה ליצירת מי שתייה נקיים שניתן להשתמש בהם ברחבי העולם. התפתחות זו עשויה להיות משנה חיים עבור אוכלוסיות חסרות גישה בסיסית למים נקיים, כמו באתיופיה, שבה כמעט 60% מהאוכלוסייה מתמודדים עם אתגר זה.

תוכניות עתידיות עבור הטכנולוגיה כוללות אופטימיזציה של הנדסת המיקרוג'לים כדי לשפר את היעילות עוד יותר. החוקרים גם בוחנים את השימוש בחומרים אורגניים להפחתת עלויות הייצור. עם זאת, נותרו אתגרים בהגדלת ייצור הסורבנט והבטחת עמידות המוצר. בנוסף, נערכים מאמצים ליצור גרסאות ניידות של המכשיר עבור תרחישי יישומים שונים.

לפריצת דרך זו יש פוטנציאל לספק מגדלור של תקווה לאזורים המושפעים ממחסור במים. היכולת להפוך אוויר חם למי שתייה באמצעות אנרגיה סולארית מקרבת אותנו צעד אחד לפתרון בר קיימא שיכול להקל על בעיות מחסור במים ברחבי העולם.

