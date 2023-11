ההתרגשות מתחילה: מכירות Steam Black Friday כבר כאן!

מכירות ה-Steam Black Friday שצפויה להן בכיליון עיניים החלו רשמית, ומציעות לגיימרים פזיזות של שבוע של מבצעים מדהימים על מגוון רחב של כותרים פופולריים. החל מ-6:8 GMT / 10:1 CEST / 28:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET, המכירה מבטיחה להיות פינוק עבור חובבי משחקים ברחבי העולם. האירוע המיוחל הזה יימשך עד ה-XNUMX בנובמבר, ויספק מספיק זמן לגיימרים להתמכר לבילוי האהוב עליהם במהלך עונת החגים הקרובה.

בעוד שהרשימה המלאה של המשחקים המוזלים תיחשף רק עם תחילת המכירה, Steam נתנה לנו הצצה מפתה למה לצפות באמצעות טריילר מרגש שמציג מבחר משחקים המשתתפים באירוע. ההרכב הוא שילוב מרשים של קלאסיקות אהובות ושובר קופות אחרונות. אבני חן ישנות יותר כמו Terraria ו-Hunt: Showdown יחלקו את אור הזרקורים לצד מהדורות חדשות יותר כמו The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, ו-Starfield, ומבטיחים מגוון רחב של אפשרויות לכל טעם משחק.

עם ההשקה האחרונה של ה-Steam Deck OLED המבוקש מאוד, שעורר את העניין של חובבי משחקי כף יד, רבים צופים בשקיקה למכירה של הנחות פוטנציאליות על משחקים התואמים למכשיר הפופולרי. יש גם ציפייה לגבי הנחות אפשריות על המכשיר עצמו, שכן גיימרים מצפים לשפר את חווית המשחק שלהם עם מערכת כף יד חדישה זו.

הכללת כותרים חדשים יותר, כמו Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ו-Call Of Duty: Modern Warfare 3, במכירה נותרה לא ברורה. מכירות קודמות הראו תוצאות מעורבות עבור מהדורות אחרונות, כאשר חלקן לא נכללו לחלוטין או קיבלו הנחות מינימליות בהשוואה לכותרים אחרים. עם זאת, הציפייה גבוהה שכן גיימרים מחכים בקוצר רוח להכרזה על זמינות המשחקים הנחשקים וההנחות הפוטנציאליות.

בעוד קהילת המשחקים חוגגת את הגעת מכירות Steam Black Friday, התרגשות ממלאת את האוויר. עם עסקאות אטרקטיביות, הנחות ומגוון פנטסטי של משחקים, אירוע זה מאפשר לגיימרים להרחיב את הספריות שלהם ולחקור הרפתקאות חדשות מבלי לשבור את הכיס. התכונן לתפוס את הכותרים האהובים עליך ולצאת למסעות דיגיטליים מרתקים שישאירו אותך בבידור לאורך כל תקופת החגים ומעבר לה!

שאלות נפוצות

1. מתי מתחילות מכירות Steam Black Friday?

מכירות Steam Black Friday מתחילות היום ומתחילות בשעה 6:8 GMT / 10:1 CEST / XNUMX:XNUMX PT / XNUMX:XNUMX ET.

2. כמה זמן יימשכו מכירות Steam Black Friday?

המכירה תימשך שבוע בדיוק, ותסתיים ב-28 בנובמבר במקביל לתחילתה.

3. אילו משחקים אנחנו יכולים לצפות לראות במבצע?

בעוד שהרשימה המלאה של המשחקים המשתתפים במכירה תיחשף רק כשהיא תתחיל, טריילר ששוחרר על ידי Steam נתן הצצה לכמה כותרים כלולים כמו Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- איש: מיילס מוראלס, וסטארפילד.

4. האם ה- Steam Deck OLED יונח במהלך המבצע?

הנחות ב-Steam Deck OLED עצמו לא אושרו, אבל גיימרים רבים מקווים להורדת מחירים פוטנציאלית שישפרו את חווית המשחק שלהם.

5. האם כותרים חדשים יותר כמו Like A Dragon: The Man Who Erased His Name ו-Call Of Duty: Modern Warfare 3 ייכללו במבצע?

עדיין לא בטוח אם כותרים חדשים יותר יהיו חלק מהמכירה, מכיוון שמכירות קודמות הראו תוצאות מעורבות עבור מהדורות אחרונות. עם זאת, גיימרים ממתינים בכיליון עיניים לכל הודעה לגבי זמינותם והנחות פוטנציאליות.