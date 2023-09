WoW Dragonflight עונה שלישית: מבוכים חדשים נחשפו עבור בריכת Dungeon Mythic+

העונה השלישית הקרובה של World of Warcraft Dragonflight מבטיחה הרפתקאות חדשות ומרגשות לשחקנים, במיוחד בבריכת הצינוק Mythic+. בהתאם למסורת של החזרת מבוכים קלאסיים מהרחבות קודמות, העונה השלישית מציגה מערך מרענן של מבוכים, ללא חזרות מ-Dragonflight או מהרחבות קודמות. בפעם הראשונה בהרחבה זו, מבוכים חדשים שפורסמו ב-Dragonflight ייכללו גם במאגר Mythic+, ויציעו לשחקנים הזדמנות לחקור את שחר המרגש של האינסוף.

Dawn of the Infinite, מגדאנג'ון חדש, מחולק לשתי אגפים בדרגת קושי Mythic+, כל אחד מהם כולל ארבעה בוסים. לצד התוספת המרגשת הזו, מצטרפים לתערובת שישה מבוכים נוספים. אלה כוללים אהובים מהאסכולה הישנה כמו Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom ו- Throne of the Tides.

העונה השלישית מציגה את המחויבות של Blizzard לשלב אלמנטים נושאיים מהתיקון המתמשך לתוך מבוכים Mythic+. מבוכים כמו Darkheart Thicket ו-The Everbloom מתאימים באופן מושלם לאופי הדרואידי של תיקון 10.2, מה שהופך אותם לבחירות סוחפות. הקשרים המדעיים של Darkheart Thicket לחלום האזמרגד וההתאמה הנושאית החזקה של Neltharion's Lair בעונה השנייה מדגישים את המסירות של Blizzard לשמור על חווית משחק מרתקת.

מבחינת ייצוג, הרחבות Battle of Azeroth ו- Legion תופסות את אור הזרקורים עם שני מבוכים כל אחד. עם זאת, היעדר מבוכים מהרחבת ערפילי פנדריה נמשכת זו העונה השנייה ברציפות. בעוד Cataclysm חוזר עם הוספת Throne of the Tides, השחקנים עדיין לא ראו מבוכים של Mythic+ משלוש הגרסאות הראשונות של המשחק: Classic, The Burning Crusade ו-Wrath of the Lich King.

למרות שתאריך השחרור המדויק של עונה שלישית של Dragonflight עדיין לא הוכרז, שחקנים יכולים לצפות את הגעתה ברבעון הרביעי של 2023, ולהביא איתו שורה של אתגרים והרפתקאות חדשות ומרגשות.

הגדרות:

Mythic+: מצב מאתגר במבוכי World of Warcraft שמגדיל את הקושי והתגמולים, ומספק מפגשים דינמיים ותובעניים יותר מהצינוק הבסיסי.

Dawn of the Infinite: "מגאדאנג'ון" חדש בהרחבת Dragonflight של World of Warcraft, מפוצל לשני אגפים עם ארבעה בוסים כל אחד בדרגת קושי Mythic+.

אלמנטים נושאיים: אלמנטים נרטיביים, אסתטיים או משחקיים שמתיישרים עם הנושא או הסיפור הכוללים של הרחבה או תיקון.

חלום אמרלד: ממלכה מיוחדת בתוך עולמות וורקראפט, המייצגת את היופי השופע והבלתי מאולף של הטבע.

מקורות:

מְחַבֵּר: מייקל קלי

מאמר מקור: World of Warcraft Dragonflight עונה שלוש Mythic+ בריכת צינוקים ללא חזרות, מבוכים חדשים מההרחבה