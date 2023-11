New Game Studios Shine ב-TIGA Awards 2023

גוף הסחר הבריטי TIGA ערך לאחרונה את טקס הפרסים השנתי שלו, בהוקרה להישגים יוצאי דופן בתעשיית המשחקים. הפרסים השנה הציגו את החדשנות והיצירתיות של אולפני משחקים מתפתחים, והדגישו את תרומתם לנוף המשחקים המתפתח ללא הרף.

המנצחים יצאו מהטקס היו אולפני דללה, שזכו לפרס "משחק השנה" היוקרתי על היצירה הכובשת שלהם, Disney Illusion Island. המשחק הקסום הזה לא רק הבטיח את הכבוד העליון אלא גם זכה בתואר המשחק החברתי הטוב ביותר, כשהוא שובה את השחקנים עם המשחק הסוחף שלו וקו העלילה הכובש.

Ustwo Games התגלה כמנצח בולט נוסף, וזכה להכרה בשתי קטגוריות. עם המשחק מעורר המחשבה שלהם, Desta: The Memories Between, Ustwo Games לא רק זכתה בפרס הגיוון אלא גם קיבלה את אות ה-Creativity in Games. Desta: The Memories Between מתעמק בממדים חדשים של סיפור סיפורים, ומציע לשחקנים חווית משחק רעננה וסוחפת.

Sumo Digital, אולפן בולט הידוע באומנות יוצאת דופן שלו, זכה בפרס הסטודיו הגדול הטוב ביותר, עדות למסירותם ולכישרונם. בנוסף, הם גם זכו לכבוד להיות הנמען הראשון בקטגוריית יוזמת פיתוח הכישרונות הטובה ביותר. המחויבות של Sumo Digital לטפח כישרונות וטיפוח צמיחה בתעשייה זכתה להכרה ראויה.

פרסי TIGA 2023 הציגו שתי קטגוריות חדשות כדי לחגוג מצוינות בתחומים שונים. משחקי מגרש משחקים זכו בפרס המחויבות לרווחת מקום העבודה, המציגים את מסירותם לטפח סביבת עבודה חיובית. בינתיים, Rocksteady Studios זכו בפרס המחויבות ל-ESG על שיטות העבודה הקיימות והאחראיות שלהם.

ההכרה התרחבה מעבר לאולפנים ליחידים יוצאי דופן שתרמו תרומה משמעותית לתעשיית המשחקים. מנהלת משאבי האנוש של Playground Games, ג'רלדין קרוס, קיבלה את פרס הפרט המצטיין, מתוך הכרה במנהיגותה יוצאת הדופן ובתרומתה להצלחת החברה. מנכ"ל Flix Interactive, ג'ון Tearle, זכה בפרס המנהיגות המצטיינת, מתוך הכרה בגישתו בעלת החזון לפיתוח משחקים.

טקס פרסי TIGA 2023 היה הצלחה מסחררת, עם יותר מ-350 משתתפים שהתכנסו בטרוקסי היוקרתי בלונדון. הזוכים של השנה מייצגים גל חדש של כישרון וחדשנות בתעשיית המשחקים, פורצים גבולות ומרתקים שחקנים ברחבי העולם.

שאלות נפוצות

1. מהם פרסי TIGA?

פרסי TIGA הוא אירוע שנתי המכיר במצוינות ובחדשנות בתעשיית המשחקים בבריטניה.

2. איזה משחק זכה בפרס משחק השנה בטקס פרסי TIGA 2023?

Disney Illusion Island, שפותח על ידי אולפני דללה, הוכתר כמשחק השנה בטקס פרסי TIGA 2023.

3. איזה סטודיו זכה בפרס הסטודיו הקטן הטוב ביותר?

פרס הסטודיו הקטן הטוב ביותר הוענק לאולפני דללה על תרומתם המדהימה לתעשיית המשחקים.

4. מי זכה בפרס היצירתיות במשחקים?

Ustwo Games זכתה בפרס Creativity in Games על היצירה הכובשת שלהם, Desta: The Memories Between.

5. איזה אולפן זכה בפרס יוזמת פיתוח הכישרונות הטובה ביותר?

Sumo Digital הפכה למקבלת הראשונה של פרס יוזמת פיתוח הכישרון הטובה ביותר בטקס פרסי TIGA 2023, מה שמציג את מחויבותם לטפח כישרונות בתעשיית המשחקים.