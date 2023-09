By

ההוצאה לאור Aniplex הכריזה על משחק חדש בסגנון משחק לוח שכותרתו Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mezase! סאיקיו טאישי! עבור ה-Nintendo Switch. המשחק הזה אמור לצאת ב-2024 ומבוסס על סדרת האנימה והמנגה הפופולרית ביותר Demon Slayer. עם זאת, נכון לעכשיו, זה יהיה זמין רק ביפן.

קוטל השדים: Kimetsu no Yaiba – Mezase! סאיקיו טאישי! עוקב אחר העיבוד הראשון למשחק הווידאו של הזיכיון, Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles, שהושק ב-2021 והגיע ל-Nintendo Switch ב-2022. בעוד פרטים על Mezase! סאיקיו טאישי! מוגבלים כרגע, טריילר ההכרזה והאתר הרשמי של Demon Slayer מציעים הצצה למה ששחקנים יכולים לצפות.

שלא כמו העיבוד הקודם למשחק הלחימה, Mezase! סאיקיו טאישי! נראה כי הוא ממוקד יותר בחוויה דמוית משחק לוח, ואולי שואב השראה מהסדרה הפופולרית של Mario Party. למרות שמכניקת משחק ספציפית לא נחשפה, מעריצי Demon Slayer יכולים לצפות לחוויה סוחפת ומרתקת בדומה למשחק הלחימה שהתקבל היטב.

אמנם שחרור מערבי לא אושר, אבל יש תקווה שגם מעריצים מחוץ ליפן יקבלו את ההזדמנות ליהנות קוטלת השדים: Kimetsu no Yaiba – Mezase! Saikyou Taishi!. חובבי ציידת השדים כאחד יכולים לחלוק את ההתרגשות והציפייה שלהם למשחק בתגובות.

