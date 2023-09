Apple Arcade: מדריך מקיף למשחקים זמינים ומהדורות אחרונות

By

Apple Arcade, שירות המשחקים המבוסס על מנויים מבית אפל, הגדילה במהירות את ספריית המשחקים שלה מאז השקתו. עם קרוב ל-100 כותרים בתחילה וכעת יותר מ-200 משחקים זמינים, Apple Arcade מציעה מבחר מגוון של משחקים עבור iPhone, iPad, iPod touch, Mac ו- Apple TV.

כדי לחקור ולהוריד את המשחקים האחרונים, משתמשים יכולים לעבור ללשונית Arcade ב-App Store, לגלול למטה ולבחור "ראה את כל המשחקים". המהדורות החדשות ביותר מופיעות בדרך כלל בראש העמוד.

המהדורה האחרונה ב-Apple Arcade היא My Talking Angela 2+, משחק חיות מחמד וירטואלי פופולרי מהיוצרים של הזיכיון My Talking Tom. במשחק הזה, שחקנים עוזרים לאנג'לה, חתולה אופנתית, להישאר עסוקה בביתה בעיר הגדולה בפעילויות כמו ריקוד, אפייה ואומנויות לחימה.

תוספת אחרונה אחרונה היא Samba de Amigo: Party-To-Go, משחק קצב שהושק במקור בארקייד בשנת 1999. שחקנים יכולים לנער אותו עם המראקס והגרוב שלהם ל-40 שירי להיטים מז'אנרים שונים, כולל רצועות של אמנים כמו ליידי גאגא ו PSY.

סופיות. הוא משחק התאמה בעבודת יד עם מהלכים מוגבלים המאתגר את השחקנים לחשוב אסטרטגית ולבצע התאמות חכמות. טפסו על לוחות המובילים, פתחו אריחים מיוחדים והעצמות, וחקרו נושאים שונים במצב קלאסי או לכו לאיבוד במוזיקה עם מצב טמפו.

Kingdoms: Merge & Build מציע שילוב ייחודי של משחק מיזוג-2 ומכניקת בניית ממלכה. השחקנים חייבים לעזור לנסיך אדוארד ולחבריו לשחזר ממלכה שנהרסה על ידי כוח קסום מסתורי. צאו להרפתקה קסומה מלאה במשימות ופתרו את התעלומה מאחורי נפילתה של הממלכה.

אלו הן רק כמה דוגמאות למשחקים הזמינים ב- Apple Arcade. כותרים נוספים כוללים Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, ו-Bold Moves+.

ראוי לציין ש-Apple Arcade תואם לבקרים אלחוטיים של PS5 ו-Xbox, מה שמאפשר לשחקנים ליהנות ממשחקים אלה עם הבקר המועדף עליהם.

Apple Arcade ממשיכה להוסיף משחקים חדשים באופן קבוע, עם עדכונים ומהדורות מתוכננות לחודשים הקרובים. בספטמבר לבדו צפויים לראות יותר מ-40 עדכוני משחקים ושלוש מהדורות חדשות.

תהנה ממגוון המשחקים הזמין ב-Apple Arcade וצלול לעולם המרגש של המשחקים במכשירי אפל.

מקורות:

- משחקי אפל ארקייד: Apple App Store