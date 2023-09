Valve חוגגת 20 שנה לחשבונות המשתמש העתיקים ביותר של Steam עם תגים מיוחדים

Valve, היוצר של Steam, מציין את יום השנה ה-20 לכמה מחשבונות המשתמש הוותיקים ביותר של הפלטפורמה על ידי הענקת תגים דיגיטליים מיוחדים. תגים אלה כוללים את ערכת הצבעים המקורית של Steam ועוררו גלים של נוסטלגיה בקרב שחקנים, לפי IGN.

Steam, חלון הראווה הגדול ביותר למשחקי מחשב דיגיטליים בעולם, פתח את שעריו לראשונה לשחקנים בספטמבר 2003. הוא צבר פופולריות במהירות, כאשר אחת ההגרלות המוקדמות שלה היא המשחק "Counter-Strike". למרבה הפלא, חלק מהחשבונות המוקדמים שהצטרפו לפלטפורמה עדיין פעילים היום, ומשתמשים חולקים זיכרונות מהימים הראשונים האלה.

Valve פיתחה ללא הרף את Steam במהלך השנים, והרחיבה את השירותים וההיצע שלה. לאחרונה, החברה אפילו יצאה לפיתוח חומרה עם ההכרזה על ה-Steam Deck. מכשיר המשחקים הנייד הזה מסמן אבן דרך מרגשת במסע של הפלטפורמה.

בינואר, Steam השיגה אבן דרך משמעותית, עם שיא של 10 מיליון שחקנים שעסקו במשחקים על הפלטפורמה בו זמנית. זה משקף את המשיכה המתמשכת של הפלטפורמה ואת הקהילה ההולכת וגדלה של שחקני PC שבוחרים ב-Steam כיעד המשחקים המועדף עליהם.

בין המשחקים הפופולריים ביותר ב-Steam כיום הם "Counter-Strike: Global Offensive" של Valve, המתגאה בכמעט מיליון שחקנים יומיים, כמו גם "Dota 2", "PUBG: Battlegrounds" מאת Tencent Holdings ADR, "Call of Duty: Modern Warfare 2" של Activision Blizzard Inc, "Lost Ark" של Amazon.com Inc, "FIFA 23" של Electronic Arts Inc, ו-"Apex Legends" של Respawn.

התגים הדיגיטליים המיוחדים המוענקים לחשבונות Steam הישנים ביותר משמשים תזכורת להיסטוריה העשירה של הפלטפורמה ולהשפעה המתמשכת שהייתה לה על תעשיית המשחקים.

