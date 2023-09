World of Warcraft חושף את תיקון שומרי החלום

By

World of Warcraft הכריזה על התיקון המצופה שלה, Guardians of the Dream, שיציג תוכן חדש ומלהיב לשחקנים. התיקון הגדול הזה יכלול אזור חדש, פשיטה מאתגרת ומאגר חדש של מבוכים Mythic+.

גולת הכותרת של שומרי החלום היא האזור החדש, שלוקח את השחקנים עמוק לתוך הממלכה המיסטית הידועה בשם חלום האזמרגד. הממד הרוחני הזה כבר מזמן חלק מסיפורי Warcraft, ושחקנים יתקלו בכוחות פרימליסטים עזים בראשות Fyrakk האימתני, התגלמות האש. היציאה לממלכה שטרם נראתה תבחן את המיומנות והגבורה של הרפתקנים.

התיקון מציג גם את הפשיטה של ​​Amirdrassil, מפגש מרגש עם הדרואידים של הלהבה. פשיטה זו מציעה חוויה ייחודית שכן לשחקנים תהיה הזדמנות לרכוב על דרקונים בזמן שהם רודפים אחר הדרואידים של הלהבה המעופפת שזורעים הרס בחלום האזמרגד. עם זאת, המפתחים זהירים לגבי המכניקה ומתכננים לבדוק בהרחבה את המפגש לפני שישחררו אותו למשחק החי.

יתר על כן, התיקון כולל בריכת Dungeon מעודכנת של Mythic+ לעונה 3. שחקנים יכולים לצפות למבוכים בנושא Emerald Dream מהרחבות קודמות, כגון Darkheart Thicket ו-The Everbloom. בנוסף, מגדונג'ן Dawn of the Infinites חולק לשני אגפים, ומציע תוכן מאתגר יותר לשחקנים.

עבור שחקנים מזדמנים, יהיו שפע של פעילויות חוצות ליהנות. התיקון מציג מחזור של שלושה אירועים ציבוריים: ה-Superbloom, בהשראת מפות המטען של Overwatch, אירוע חקלאי שבו שחקנים יכולים לאסוף מטבעות ותגמולים, ו-Emerald Bounty, שבו שחקנים שותלים זרעים וצופים בהם גדלים לעצים, ומספקים תגמולים ייחודיים.

שחקנים יכולים לנסות את התיקון החדש ב-PTR (המבחן הציבורי) בהמשך השבוע. עם התוכן החדש והמלהיב שלו, Guardians of the Dream מבטיח להציע לשחקני World of Warcraft חוויה מרגשת וסוחפת בחלום האזמרגד.

מקורות:

– חשבון הטוויטר הרשמי של World of Warcraft: @Warcraft