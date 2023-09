מה שיחקנו: קרבות מכנים, ארקייד קלאסי והרפתקאת מריו מבלבלת

By

במהדורה זו של "What We've Been Playing", אנו מסתכלים על שלושה משחקים שונים: Armored Core 6: Fires of Rubicon, Tempest ו-Bowser's Fury. כל משחק מציע חווית משחק ייחודית ואתגרים לשחקנים.

Armored Core 6: Fires of Rubicon הוא משחק PS5 שלוכד את האותנטיות של סדרת Armored Core. למשחק עיצוב מינימליסטי עם מכניקה מונחית תפריט ומשימות קצרות שחוזרות על עצמן. פלטת הצבעים המצומצמת והאווירה הקרה והקלינית תורמים לאסתטיקה הכללית של המשחק. למרות המחסור בסיפור חזק, המשחק זורח בקרבות הבוס שלו, הדורשים מהשחקנים ללמוד ולהתאים את כישוריהם ויכולות בניית המכונות שלהם. התגברות על אתגרים אלו מביאה לתחושת סיפוק הדומה למשחקי Souls האייקוניים של FromSoftware.

Tempest, לעומת זאת, הוא משחק ארקייד קלאסי שעמד במבחן הזמן. השחרור של Digital Eclipse של The Making of Karateka הזכיר לכותב את Tempest והניע אותם לבקר מחדש במשחק. הם היו מרותקים למשחק המאיים שלו, כשהאויבים התקדמו במעלה החומות והסיבוב והירי המטורף של השחקן הפכו אינטנסיביים יותר. בעוד ש-Tempest המקורי סיפק חוויה מרגשת, הכותב העריך גם את השיחה היצירתית שניהל ג'ף מינטר, המפתח, עם המשחק לאורך השנים.

לבסוף, Bowser's Fury for the Nintendo Switch מציע טוויסט ייחודי להרפתקה הטיפוסית של מריו. המשחק מציג קונספט של עולם פתוח, אשר בתחילה הותיר את הסופר מבולבל. הם מצאו את עצמם מנסים להבין את המכניקה החדשה, כמו מגדלורים ומסעות חתולים, תוך התמודדות עם ההופעות המפריעות של Bowser. למרות הבלבול, הכותב מצא שהמשחק מהנה והעריך את הגישה הרעננה של זיכיון מריו.

בסך הכל, שלושת המשחקים הללו מציגים חוויות שונות לשחקנים. Armored Core 6 מספק קרבות מכה מאתגרים, Tempest מספק חווית ארקייד נוסטלגית, ו-Bowser's Fury מציע הרפתקת מריו לא שגרתית. כל משחק מביא עם סט אתגרים ותגמולים משלו, מה שמבטיח שלשחקנים יש מגוון אפשרויות לבחירה.

