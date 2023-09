תרגול מבוסס-ראיות וההתפתחות של תוכנית לא יכול לחכות ללמוד

Can't Wait to Learn, תוכנית החינוך הדיגיטלי של War Child לילדים שנפגעו מסכסוכים, תמיד הונחה על ידי ראיות מדעיות. עם זאת, כדי להיחשב באמת "מבוססת ראיות", התערבות חייבת לעמוד בקריטריונים מסוימים. באמצעות מחקר רחב היקף באוגנדה, Can't Wait to Learn ענה כעת על הקריטריונים הללו, מה שמסמן התפתחות מרגשת עבור התוכנית.

פרקטיקה מבוססת ראיות היא התפיסה לפיה פרקטיקות תעסוקתיות, כגון סיעוד, חינוך או תמיכה פסיכו-סוציאלית לילדים, צריכות להתבסס על ראיות מדעיות. זה כרוך בשימוש בתהליכי מחקר קפדניים כדי להוכיח את ההשפעה של התערבויות, במקום להסתמך על מסורת, אינטואיציה או ניסיון אישי. ארגוני סיוע חייבים להיות מוכנים לתת דין וחשבון כדי להבטיח שהם לא גורמים ליותר נזק מתועלת.

הגישה המבוססת על ראיות מתחילה בהתערבויות העוברות מחקר מדעי, כגון הערכות היתכנות או ניסויים מבוקרים. ממצאים ממחקרים אלו משמשים להתאים ולשפר את השיטה אם הם לא חד משמעיים או לא מספקים. אם הממצאים חיוביים, ההתערבות מתקדמת לשלב הבא של ההערכה.

Can't Wait to Learn עבר ניסוי מבוקר אקראי באוגנדה במהלך 18 החודשים האחרונים. במחקר השתתפו 1507 ילדים מ-30 בתי ספר במחוז איסינגירו. מחצית מבתי הספר החליפו את שיעורי האנגלית והמתמטיקה הרגילים ב-Can't Wait to Learn כדי להשוות ישירות את יעילותם. תוצאות המחקר, שיתפרסמו בקרוב בכתב עת מדעי, מוכיחות כי Can't Wait to Learn לא רק מניב ביצועים טובים יותר מהחינוך הסטנדרטי, אלא גם עולה על רוב תוכניות ה-EdTech המשמשות במסגרות דומות.

משפט זה באוגנדה מגבש את Can't Wait to Learn כתוכנית מבוססת ראיות מלאה. זה חלק מאוסף של 10 מחקרי מחקר שנעשו על ידי War Child במדינות כמו צ'אד, ירדן, לבנון וסודאן מאז הקמת התוכנית. בסודן, מחקר מצא שילדים השתפרו כמעט פי שניים במתמטיקה וכמעט פי שלושה בקריאה בהשוואה לתוכנית הלמידה של הממשלה לילדים מחוץ לבית הספר.

אבן דרך זו באוגנדה מסמנת את תחילתו של מסע ההרחבה של Can't Wait to Learn. בהתאם לגישת הלוקליזציה, יישום התכנית נמסר לעירייה המקומית. על ידי שיתוף מה עובד ומה לא באמצעות מחקר, Can't Wait to Learn שואפת לקדם התקדמות משמעותית לקראת מתן חינוך חינם, שוויוני ואיכותי לכל הילדים המושפעים מקונפליקט.

Can't Wait to Learn פותחה לראשונה בסודן ב-2012 ומאז נבדקה והוטמעה במדינות שונות. זה הגיע עד כה לכ-100,000 ילדים, עם סיכויים מבטיחים לצמיחה עתידית.

