The Sandman: The Complete First Season מגיע לפורמטים דיגיטליים ופיזיים

העונה השנייה המצופה מאוד של "איש החול", שנוצרה על ידי ניל גיימן, אלן היינברג ודיוויד ס. גויר, עלתה על סף עקב משא ומתן מתמשך על חוזה. בזמן ההמתנה להתקדמות בחזית זו, מעריצי הסדרה יוכלו בקרוב להחזיק עותק של העונה הראשונה בפורמט דיגיטלי או פיזי.

ב-18 בספטמבר, "The Sandman: The Complete First Season" יהיה זמין לסטרימינג דיגיטלי בפלטפורמות כגון Amazon Prime Video, AppleTV, Google Play ו-Vudu. למי שמעדיף עותקים פיזיים, ערכות 4K Ultra HD, Blu-ray ו-DVD ישוחררו ב-28 בנובמבר.

הסט כולל את כל 11 הפרקים מהעונה הראשונה, יחד עם מאפיינים מיוחדים הכוללים הצצה אל מאחורי הקלעים וחקירה של "העולם של האינסופי".

בעוד פיטר פרידלנדר, ראש הטלוויזיה התסריטאית של נטפליקס ב-UCAN, לא התייחס ישירות לשאלה האם העונה השנייה תיקרא "עונה 2", הוא רמז על אפשרות לגשת לתוכנית ב"כרכים". פרידלנדר הצהיר, "יש החלטות שלא התקבלו, אבל אנחנו שוקלים גישות אצווה. הכל על השולחן כשזה מגיע ל'סנדמן'. זו הצגה חדשנית". זה מרמז שהמבנה של התוכנית עשוי להיות לא קונבנציונלי, עשוי לכלול פרקי בונוס או קיבוץ קווי עלילה יחדיו.

כדי להוסיף להתרגשות, הנה המחירים המומלצים עבור הגרסאות השונות של "איש החול: העונה הראשונה השלמה": דיגיטלי UHD ($24.99), 4K Ultra HD ($44.98), Blu-ray ($29.98), ו-DVD ( $24.98).

מעריצי "איש החול" יכולים לצפות לבעלות על העונה הראשונה ולצפות בשקיקה לעדכונים על עתיד הסדרה.

מקורות:

– ראיון לפיטר פרידלנדר עם וראייטי

– מחירים קמעונאיים מסופקים על ידי Warner Bros. Discovery Home Entertainment