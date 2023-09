החשיבות של קביעה אם נכס דיגיטלי הוא נייר ערך - SEC v. Ripple ו-SEC v. Coinbase

בעולם המטבעות הקריפטוגרפיים, קיים ויכוח מתמשך בשאלה האם נכסים דיגיטליים מסוימים צריכים להיחשב כניירות ערך ובכך להיות כפופים לרגולציה של רשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). ה-SEC מסתמכת על "מבחן Howey", אשר נקבע על ידי בית המשפט העליון בארה"ב ב-SEC v. WJ Howey, כדי לקבוע אם הסדר כלכלי כשיר כחוזה השקעה ולפיכך כנייר ערך. ההחלטה האחרונה ב-SEC v. Ripple Labs, שקבעה שמכירת אסימונים דיגיטליים של XRP לא הייתה כפופה לרגולציה של SEC, זכתה לתשומת לב וצוטטה על ידי Coinbase בהגנתה נגד SEC ב-SEC v. Coinbase.

ה-SEC טוען שכמה אסימונים הרשומים למסחר ב-Coinbase הם ניירות ערך וחייבים להיות מוסדרים. Coinbase, לעומת זאת, טוענת שחוזה השקעה חייב להעניק זכויות חוזיות לערך עתידי, ומקרי קריפטו אחרונים אינם תומכים במאמצים של ה-SEC להשתמש ב"תכנית" כבריחה מטקסט סטטוטורי. Coinbase מסתמך על החלטת ריפל, בטענה שלא היה חוזה השקעה בעסקאות חליפין עיוורות, הצעות מכר, נקודתיות, שהיו נשוא תיק ריפל.

בעוד ש-Coinbase טוענת בעד החלטת Ripple, ראוי לציין כי השופט Rakoff ב-SEC v. Terraform Labs דחה הבחנה דומה וסירב להבדיל בין מטבעות על סמך אופן מכירתם. בנוסף, ה-SEC הגישה מסמכים המבקשים לערער על החלטת Ripple, והקונגרס שוקל חקיקה שעשויה לטפל בבעיות אלו ולהשפיע על תעשיית הקריפטו.

חשוב לחברות בתעשיית הקריפטו לקבוע אם יש לסווג את הנכסים הדיגיטליים שלהן כניירות ערך כדי להבטיח עמידה בחוקים ובתקנות SEC. התדיינות משפטית נגד ה-SEC ומשקיעים פרטיים נותרה נמשכת, כאשר חברות טוענות שאין להתייחס לנכסים הדיגיטליים שלהן כאל ניירות ערך. ככל שהנוף הרגולטורי ממשיך להתפתח, חיוני לבעלי העניין להישאר מעודכנים לגבי ההתפתחויות האחרונות ושינויי חקיקה פוטנציאליים.

מקור: SEC v. Ripple Labs, et. al., 20 Civ. 10832 (AT), 2023 WL 4507900 (SDNY 13 ביולי 2023); SEC v. Coinbase, Inc. and Coinbase Global, Inc., 1:23-cv-04738-KPF (SDNY 6 ביוני 2023); SEC נגד Terraform Labs Pte. Ltd., 23-cv-1346 (JSR), 2023 WL 4858299 (SDNY 31 ביולי 2023); רשות ניירות ערך, מסגרת לניתוח "חוזה השקעה" של נכסים דיגיטליים (אפריל 2019)