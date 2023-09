EA מכריזה על פרויקט Rene: משחק ה-Sims של הדור הבא יהיה להורדה בחינם

By

EA חשפה פרטים חדשים על משחק ה-Sims הדור הבא שלה, בשם הקוד Project Rene. בפוסט בבלוג במהלך מצגת Behind The Sims, החברה הודיעה כי המשחק יהיה זמין להורדה בחינם. המהלך הזה בא בעקבות הצלחתו של The Sims 4 שהופעל בחינם בשנה שעברה.

אפשרות ההורדה החינמית של Project Rene פירושה ששחקנים יוכלו להצטרף, לשחק ולחקור את המשחק ללא צורך במנוי, רכישת משחק ליבה או מכניקת אנרגיה. EA מתכוונת להקל על שחקנים להזמין או להצטרף לחברים ולחוות תכונות חדשות, סיפורים ואתגרים.

עם זאת, EA הבהירה שלמשחק עדיין יהיו תוכן וחבילות הניתנות לרכישה, בדומה ל-The Sims 4. אבל מבנה התמחור והאופן שבו יימכרו פריטים אלה עשויים להיות שונים מהמשחק הנוכחי. EA נתנה דוגמה להוספת מזג אוויר בסיסי כתכונה חינמית לכולם, בעוד חבילות עתידיות עשויות להתמקד בנושאים ספציפיים כמו ספורט חורף או תחרויות.

שחרורו של Project Rene לא אומר את סוף התמיכה ב-The Sims 4. EA מתכננת להמשיך לספק עדכונים ותוכן חדש לקהילת The Sims 4 בעתיד הנראה לעין.

למרות שלא הוכרז תאריך השקה ספציפי, EA עבדה לקראת תהליך פיתוח שקוף יותר עבור Project Rene. החברה חשפה בעבר כי המשחק יציע חוויות סולו ומרובות משתתפים כאחד, כאשר מידע נוסף על רכיב מרובי המשתתפים ייחשף בהמשך השנה.

