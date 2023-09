שנת הטכנולוגיה יוצאת לדרך עם אירוע אפל וכנס Dreamforce

השבוע השני של ספטמבר מסמן את תחילתה של שנת טכנולוגיה חדשה, כאשר אירועים מרכזיים כמו אירוע האייפון של אפל וכנס Dreamforce של Salesforce נותנים את הטון בתעשייה. אירועים אלה מסמנים גם את תחילת עונת הכנסים הטכנולוגיים, עם מופעים עבור Meta Platforms, Microsoft ו-Oracle.

אירוע אחד שצפוי לו הוא ההנפקה הראשונית של Arm Holdings, שצפויה להעריך את מעצב השבבים ב-50 עד 54.5 מיליארד דולר. הנפקה זו, יחד עם ההנפקה המתוכננת לציבור של סטארטאפ המשלוחים Instacart, עשויה להחיות את שוק ההנפקות הטכנולוגיות הרדום. ההימור גבוה השנה, שכן מאבקים משפטיים, תנאים מאקרו-כלכליים, מלחמת הסחר עם סין ואתגרים רגולטוריים עוררו חששות.

אירועי השבוע מדגישים גם את ההזדמנויות וגם את הנושאים בתעשיית הטכנולוגיה. ההנפקה של Arm מציגה את החוזק של הטכנולוגיה וה-AI, בעוד המקרה של Google-DoJ מעלה חששות לגבי הכוח המופעל על ידי כמה חברות. משרד המשפטים טוען שגוגל מינפה באופן לא חוקי הסכמים עם יצרניות טלפונים ודפדפני אינטרנט כדי ליצור מונופול על שוק מנועי החיפוש.

בינתיים, פאנל של הסנאט מתכנס כדי לדון בשימוש אחראי בינה מלאכותית, וחקיקה דו-מפלגתית מתוכננת להסדרת בינה מלאכותית. אפילו ענקיות טכנולוגיה כמו אפל וסיילספורס אינן חסינות מפני אתגרים, כאשר אפל מתמודדת עם בעיות הכנסות ומכירות ו-Salesforce שוקלת להעביר את דרימפורס עקב חששות לגבי שימוש בסמים ומחוסר בית בסן פרנסיסקו.

הדאגה העיקרית העומדת על הנוף הטכנולוגי היא בינה מלאכותית. האופי הסגור של דיונים והפוטנציאל ללכידה רגולטורית על ידי שחקנים דומיננטיים בתעשייה מעלים שאלות לגבי הוגנות הרגולציה. עם זאת, מעורבות משרד המשפטים מוסיפה רצינות לנושא.

בסך הכל, שבוע טכנולוגיה עמוס זה מכין את הבמה לתעשיית הטכנולוגיה בשנה הקרובה, עם שילוב של הזדמנויות, אתגרים ודאגות רגולטוריות.

