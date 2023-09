השמועות של Nintendo Switch 2 יציג ביצועים משופרים וזמני טעינה מופחתים

השמועות על ה-Nintendo Switch 2 המצופה מאוד ממשיכות להפיץ, עם פרטים חדשים על הביצועים והתכונות שלו. מקורות מהימנים טענו שלקונסולה הייתה הופעה סודית ב-Gamescom באוגוסט, וכעת מקור שלישי אישר את הטענות הללו והוסיף מידע נוסף.

לפי דיווחים מ-Eurogamer ו-VGC, על פי השמועות, ה-Switch 2 מריץ את "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" בקצב פריימים ורזולוציה גבוהים יותר, מה שנשמע מבטיח עבור מעריצי המשחק הפופולרי. Nate The Hate, איש נינטנדו אמין בעבר, גם תמך בטענות אלה וחשף פרטים נוספים ששמע על הקונסולה.

שיפור בולט אחד שהוזכר על ידי Nate The Hate הוא ההפחתה המשמעותית בזמני הטעינה. הוא מצהיר שהחומרה החדשה אפשרה זמני טעינה כמעט מיידי למשחקים, במיוחד בעת אתחול מהתפריט הראשי. זהו שיפור משמעותי בהשוואה לסוויץ' המקורי, שלו זמני טעינה של כ-30 שניות.

מבחינת ביצועים, Nate The Hate טוען ש"Breath of the Wild" רץ במהירות של 60 פריימים לשנייה ברזולוציית 4K ב-Switch 2. הוא גם הזכיר שהקונסולה כוללת יכולות מתקדמות של מעקב אחר קרניים, בדומה למה שהפלייסטיישן 5 ו-Xbox Series X/S יכולים להשיג. עם זאת, הוא מבהיר שהכוח הגולמי של ה-Switch 2 צפוי להיות מתחת לזה של ה-Xbox Series S.

כדי לפצות על כך, ה-Switch 2 עשוי להשתמש בטכנולוגיה חדשה הנקראת DLSS (Deep learning super sampling), שיכולה לדמות רזולוציית 4K במכשירים בעלי הספק נמוך יותר. זה יכול לספק חוויה חזותית דומה ל-4K מקורית תוך שמירה על יעילות ביצועים.

למרות שעדיין קיימת אי ודאות לגבי התאימות לאחור של ה-Switch 2 ותאריכי החשיפה/השקה הרשמיים של ה-Switch 14, Nate The Hate מציע שה-Nintendo Direct הבא ישודר בעוד כשלושה ימים, אולי ב-XNUMX בספטמבר. חשוב לציין ש-Nintendo Directs מתרחשים בדרך כלל ב-Nintendo Direct. ימי חמישי.

לסיכום, תכונות השמועות של ה-Nintendo Switch 2 מצביעות על ביצועים משופרים, זמני טעינה מופחתים וניצול פוטנציאלי של טכנולוגיית DLSS. מעריצים מצפים בשקיקה לעדכונים נוספים מנינטנדו בנוגע לקונסולה המצופה הזו.

מקורות:

- יורוגימר

– VGC