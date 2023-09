איך להרוויח כסף ממכירת ספיגה בסטארפילד

By

סיכום: להרוויח כסף בסטארפילד יכול להיות תהליך שלוקח זמן, אבל יש דרכים לזרז את התהליך. אחת השיטות הקלות ביותר היא מכירת חפצים אסורים, כגון איברים שנקטפו, שנמצאו בבניינים ובספינות של האויב. קונטרבנד מסומן בסמל צהוב וניתן למכור אותו ברווח משמעותי. המקום הטוב ביותר למכור סחורות הוא The Den, תחנת חלל הממוקמת במערכת The Wolf. כדי לעגון את הספינה שלך ב-The Den, אתה צריך להגיע בטווח של 500 מ' מהתחנה. בתוך The Den, תמצא את הספק של רשות הסחר, שיש לו 11,000 קרדיטים זמינים ומציע מיקום נוח למכור את החרושת שלך.

בעת מכירת סחורה ב-The Den, לא תיסרק עם ההגעה, למרות שזהו מבנה צבאי של UC. כדי לאפס את הזיכויים של ספק רשות הסחר, עליך להמתין בסך הכל 48 שעות, או בישיבה או בשינה של 24 שעות פעמיים. יש כסאות מול רשות הסחר לנוחיותכם.

חשוב לציין שמערכת ה-The Den in The Wolf היא המיקום הנכון, שכן יש גם דן ישן והרוס. בנוסף, יש סיכוי שתתקלו בספינת סוחר של רשות הסחר בזמן נסיעה בחלל, אבל מומלץ למכור ב-The Den כדי להבטיח מקום מובטח.

אם ברצונך למקסם את הרווחים שלך ממחסור, שקול להשקיע במיומנות המסחר מוקדם ככל האפשר. מיומנות חברתית זו מאפשרת לך למכור פריטים ב-10% יותר והופכת לרווחית יותר עם כל דירוג.

בסך הכל, מכירת סחורות בסטארפילד היא דרך משתלמת להרוויח כסף במהירות. זכור להיות זהיר ולהימנע מלהיתפס עם סחורה על ידי שימוש במטען מוגן או נסיעה מהירה מחוץ לאזור לפני שהאבטחה סורקת את הספינה שלך.

מקור: IGN - מירנדה סאנצ'ז, עורכת מנהלת של מדריכים ב-IGN