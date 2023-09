מדריך סטארפילד: כיצד למצוא ולשלוט ב-Wakizashi Katana

By

Starfield מציע מגוון רחב של כלי נשק לשחקנים כדי להתאים אישית את הדמויות וסגנונות המשחק שלהם. אחד מכלי הנשק הבולטים הוא ה-Wakizashi, קטאנה המאפשרת לשחקנים לעסוק בלחימה מקרבת. עם הכישורים הנכונים, הוואקיזאשי יכול להתמודד עם נזקים עצומים ולספק הטבות ייחודיות כמו השפעות דימום ונזק מוגבר נגד בני אדם.

כדי למצוא את הוואקיזאשי בסטארפילד, השחקנים צריכים לנסוע לעיר הזוהרת ניאון על Volii Alpha, הממוקמת במערכת הכוכבים של Volii. העיר נמצאת מדרום מזרח למיקום ההתחלה, גלקסיית Alpha Centauri, וניתן לגשת אליה לאחר השלמת כמה משימות עיקריות. פעם ב-Neon, השחקנים צריכים ללכת לרובע Ebbside ליד מלון Volii.

כאן, השחקנים ימצאו את Frankie's Grab + Go, חנות עם כניסה סודית למחבוא של סינדיקט Seokguh. הדרך הקלה ביותר להיכנס היא לשכנע את בעלת החנות, פרנצ'סקה מור, לפתוח את הדלת עבורכם. לחלופין, שחקנים יכולים לכייס את כרטיס המפתח שלה. ברגע שנכנסים למחבוא, השחקנים צריכים לחקור את הבניין עד שהם מוצאים תיק נשק צהוב על השולחן. בתוך המארז נמצא ה-Syndicate Enforcer, וואקיזאשי אפי.

דרך נוספת לרכוש את הוואקיזאשי כוללת הצטרפות ל-Strikers, כנופיה יריבה של סינדיקט Seokguh. ככל שהשחקנים מתקדמים בנרטיב הצד המעורב בסטרייקים, בסופו של דבר תהיה להם הזדמנות לרכוש Wakizashi נפוץ מסוחר הנשק Hatchet.

כדי למקסם את העוצמה של ה-Wakizashi, על השחקנים להתמקד בשדרוג תכונות אופי ספציפיות. בעץ הקרב, מיומנויות כמו נכה ודו-קרב יכולים להגביר את תפוקת הנזק וההישרדות. בעץ הפיזי, מיומנויות כמו אומנויות לחימה והתחדשות משפרות את סיכויי הפגיעה הקריטיים ומחדשות את הבריאות.

עם הכישורים האלה, שחקנים יכולים להפוך לרונין סייבר בלתי ניתן לעצירה, לחתוך אויבים בקלות. תפוקת הנזק הגבוהה של הוואקיזאשי מאפשרת לשחקנים להפיל אויבים במהירות, מה שהופך אותו לנשק אדיר נגד בני אדם ויצורים כאחד. עם זאת, הבוסים עשויים לדרוש יותר מאמץ בשל הבריאות וההתנגדויות המוגברות שלהם.

בסך הכל, הקטאנה של Wakizashi היא נשק רב עוצמה בסטארפילד שניתן להשיג דרך מיקומים וקווסטים ספציפיים. עם הכישורים והשדרוגים הנכונים, שחקנים יכולים להפוך ללוחמי תגרה קטלניים וליהנות מהחוויה המספקת של אחיזת קטאנה בסביבה עתידנית.

