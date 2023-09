שמועות של Nintendo Switch 2: Breath of the Wild הדגמה מציגה גרפיקה משופרת וזמני טעינה

שמועות על הקונסולה הבאה של נינטנדו, שנקראת באופן זמני 'הבורר 2', נפוצו לאחרונה. על פי דיווחים מ-Eurogamer ו-VGC, למפתחים נבחרים הייתה הזדמנות להדגים את הקונסולה במהלך Gamescom 2023. ההדגמה כללה גרסה משופרת של The Legend of Zelda: Breath of the Wild, אם כי הפרטים של השיפורים לא סופקו באותו זמן.

פרטים שמועות חדשים עלו כעת מפודקאסט של Nate the Hate לאחרונה. המארח טען כי ההדגמה הטכנית של Gamescom הציגה את Breath of the Wild הפועלת ב-4K 60fps, כאשר השיפור הבולט הוא מיגור זמני הטעינה. חשוב להבהיר שהשמועות הללו אינן רומזות שכותר ההשקה של Switch ישוחרר מחדש עם החומרה הבאה. במקום זאת, הוא שימש כדי להדגים את ההתקדמות הטכנית של היורש.

ישנן גם טענות שהדגמה הטכנית השתמשה ב-DLSS 3.5, טכנולוגיית העלמת ה-AI בזמן אמת של Nvidia. עם זאת, לא בטוח אם ההדגמה השתמשה במערך התכונות המלא של גרסת 3.5, כגון יצירת מסגרת. הכללת DLSS הייתה נושא להשערות עבור היורש של ה-Switch כבר כמה שנים, והאזכור של גרסת 3.5 בהחלט מסקרן.

במהלך שיחת הפודקאסט, המנחה הזכיר שמרץ 2024 הוא תאריך אפשרי אם כי לא ברור אם זה מתייחס לתאריך חשיפה או שחרור. שמועות קודמות מוקדם יותר השנה הציעו שחרור בסוף 2024 עבור ה-Switch 2.

חשוב לציין שהשמועות הללו אינן מאושרות רשמית על ידי נינטנדו בשלב זה. המידע מבוסס על מקורות ושמועות. בנוסף, אם מפרטים אלו מדויקים, חיוני לקחת בחשבון שההדגמה הטכנית המוצגת ב-Gamescom לא בהכרח משקפת את התכונות של הקונסולה הסופית.

כשהשמועות האלה ממשיכות להסתובב, זה מרגש להרהר באפשרויות של גרסה משופרת של Breath of the Wild ב-'Switch 2'. עם זאת, עד להכרזות רשמיות של נינטנדו, יש לקחת את השמועות הללו עם גרגר מלח.

