זמני שחרור עבור The Teal Mask DLC ב-Pokemon Scarlet and Violet

מאמנים ברחבי העולם מחכים בקוצר רוח לשחרור ה-DLC הראשון של Pokemon Scarlet and Violet, The Teal Mask. השחקנים אמורים להשיק ביום רביעי, 13 בספטמבר, שחקנים סקרנים לגבי זמני השחרור הספציפיים באזור שלהם.

על פי מידע מאושר, The Teal Mask DLC ישוחרר בזמנים הבאים:

- 6:12 שעון האוקיינוס ​​השקט (XNUMX בספטמבר)

- 8:12 שעון מרכזי (XNUMX בספטמבר)

- 9:12 שעון המזרח (XNUMX בספטמבר)

- 2:13 שעון בריטניה (XNUMX בספטמבר)

- 3 לפנות בוקר שעון מרכז אירופה (13 בספטמבר)

- 5:30 בבוקר שעון הודו (13 בספטמבר)

- 9 בבוקר שעון יפן (13 בספטמבר)

זמנים אלו עשויים להיות כפופים לשינויים, אך המשחק צפוי להשיק בסביבות הזמן המסופק. שחקנים צריכים להישאר מעודכנים בכל הודעה בנוגע לשינויים בזמן השחרור.

The Teal Mask היא חלק מה-DLC The Hidden Treasure of Area Zero עבור Pokemon Scarlet ו- Violet. ה-DLC לוקח שחקנים לטיול בית ספר לקיטאקאמי, כפר תוסס מלא בפעילויות חגיגיות ורוכלי רחוב. חברת פוקימון כבר הקניטה מפלצות כיס חדשות, Legendaries ודמויות שיוצגו ב-The Teal Mask.

הדלפות גם חשפו מידע נוסף על יכולות חדשות, ערכי Pokedex ומפלצות כיס כמו Bloodmoon Ursaluna. החלק השני של The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, הנקרא The Indigo Disk, מתוכנן לצאת ברבעון 4/חורף בשנת 2023.

שחקנים שרוצים לחוות את The Teal Mask DLC יצטרכו להחזיק בפוקימון סקרלט או בפוקימון ויולט. מי שבבעלותם שני המשחקים יצטרכו לרכוש עותקים נפרדים של The Teal Mask.

למרות בעיות טכניות ראשוניות שהשפיעו על ההתעמקות והניסיון של השחקנים, לפוקימון סקרלט וויולט הייתה השקה מוצלחת ביותר, והפכה למהדורת הנינטנדו הגדולה בכל הזמנים עם 10 מיליון עותקים שנמכרו בשלושת הימים הראשונים.

