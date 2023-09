הבית הוותיק של פול אנקה יצא לשוק תמורת 10 מיליון דולר

הבית היוקרתי באזור לוס אנג'לס בבעלותו של הקרונאי הקנדי הנודע פול אנקה מוצע כעת למכירה במחיר של 10 מיליון דולר. ממוקם באחוזת שרווד קאנטרי קלאב ב-Thousand Oaks, קליפורניה, בית מגורים זה בשטח של 7,791 רגל מרובע יושב על כמעט 6 דונם של קרקע מגודרת, ומציע נופים עוצרי נשימה של המועדון וההרים שמסביב.

הנכס, רשום על ידי מרי אן סקוט מבוורלי אנד קומפני וצוות ניקי לפורטה וקארן קריסטל בקומפאס, מאמצת את אורח החיים של שרווד עם שילוב השפע והיופי הטבעי של האגם והרי סנטה מוניקה הסמוכים.

פול אנקה, שזכה לשבחים בזכות להיטיו כמו "Put Your Head on My Shoulder", "Diana" ו-"My Way" האייקוני (התפרסם על ידי פרנק סינטרה), רכש את בית המגורים הזה בהשראה צרפתית ב-2007 תמורת קצת פחות מ-4 מיליון דולר. עם הפריסה הפתוחה למחצה, רצפות אבן, תקרות גבוהות וגופי תאורה אמינים, הבית משדר אלגנטיות וסגנון.

בית המגורים מתהדר במזווה שף עם אי מרווח ופינת ארוחת בוקר עם חלונות. הוא כולל גם חדרי קבלה מרובים, שניים מהם מכילים את אוסף תקליטי הזהב של אנקה. דלתות צרפתיות בכל הבית מספקות גישה לחצר האחורית, שבה בריכה עם שפת אינסוף, מספר אזורי טרקלין ובור אש יוצרים מפלט חיצוני.

הנכס מציע ארבעה חדרי שינה עם חדרי רחצה צמודים, יחד עם שני חדרי רחצה נוספים. הסוויטה הראשית מורכבת מאזור משרדים, חדר הלבשה וחדר רחצה עם אמבט טבילה. בנוסף, הבית כולל אולפן הקלטות, מרתף יינות, מספר חללי משרדים וחדר ביליארד.

לחובבי הכושר ישנו חדר כושר ממוזג הממוקם במבנה זכוכית עצמאי, לצד חדר רחצה ומקלחת חיצונית. עם שלל השירותים והסביבה המדהימה שלו, הבית הזה מציג אורח חיים יוקרתי ואידילי.

