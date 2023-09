משחק הטיפוס האינדי "רק למעלה" הוסר פתאום מחנות Steam

משחק הטיפוס האינדי הפופולרי, "Only Up", שזכה לעקוב עצום ב-Twitch, הוסר בפתאומיות מחנות משחקי המחשב Stream. מפתח המשחק, המכונה Indiesolodev, ציין חודשים של מתח כסיבה להסרתו.

בהערת תיקון של Steam המצורפת למשחק שהוסר כעת, Indiesolodev הסביר כי "Only Up" היה המיזם הראשון שלהם בפיתוח משחקים, שנוצר למטרות יצירתיות וכדי לבחון את כישוריהם. עם זאת, המשחק גרם להם למתח רב במהלך החודשים. הם הביעו את רצונם לשים את המשחק מאחוריהם ולהתמקד ברווחתם.

כסטודנט לעיצוב משחקים, Indiesolodev הביעו שהם לא רוצים יותר את האחריות לתמוך ב-"Only Up" ובמקום זאת התכוונו לקחת הפסקה ולהמשיך בחינוך שלהם. הם גם הזכירו את התוכניות שלהם לפתח את המשחק הבא שלהם, שיהיה לו ז'אנר, תפאורה שונה ויתמקד בצילום.

למרות היותו מפתח סולו של "Only Up", אינדיסולודב מתכנן לעבוד עם צוות למשחק הבא שלהם, שכותרתו זמנית "Kith". ההסרה של "Only Up" מחנות Steam מסמנת את סוף זמינות המשחק לשחקנים.

"Only Up" קיבל ביקורות חיוביות ב-Steam מאז יציאתו במאי 2023, כאשר 71% מהסוקרים סימנו זאת כחוויה חיובית. המשחק עקב אחר סיפורו של נער בשם ג'קי, שנאלץ לטפס בדרכו לפסגת עולם המשחק כדי לברוח מעוני וללמוד על עצמו.

בעוד שהמשחק משך מעריצי קריפטו עם ההתייחסויות שלו ל-Goblintown NFTs, היו גם תלונות על השימוש שלו באמנות NFT. עלו השערות כי הסרת המשחק עשויה להיות קשורה לשימוש שלו בחומר המוגן בזכויות יוצרים, כולל מוזיקה מתוכניות אנימה קיימות ומשחקי וידאו.

בסך הכל, ההסרה הפתאומית של "Only Up" מחנות Steam הותירה את המעריצים מאוכזבים, אבל ההחלטה של ​​Indiesolodev לתעדף את רווחתם ולהתמקד בפיתוח משחקים עתידיים מובנת.

