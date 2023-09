רק למעלה, משחק ויראלי ב-Twitch, נשלף מ-Steam

המשחק הויראלי הפופולרי, Only Up, שזכה לפופולריות עצומה ב-Twitch במהלך הקיץ, הוסר מפלטפורמת Steam. יוצר המשחק, המכונה SCKR Games, הביע רצון להמשיך הלאה מהמשחק בשל הלחץ שהוא גרם.

Only Up זכתה לעוקבים משמעותיים ב-Twitch עם העתק הייחודי שלו לסיפור של ג'ק והשעועית. המשחק הציג קריינות פילוסופיות ופלטפורמה מאתגרת כאשר שחקנים ניסו לטפס במעלה חפצים וסביבות צפות שונות.

למרות הצלחתו ב-Twitch, Only Up התמודדה עם ביקורת על הכללת הפניות ל-NFT, היעדר תכונות משחק כמו פונקציית שמירה והאשמות על שימוש בנכסים המוגנים בזכויות יוצרים ממפתח אחר. מחלוקות אלו הובילו לכך שהמשחק הוסר זמנית מ-Steam ביולי לפני שהוא חזר.

בפוסט עדכון, מפתח הסולו של Only Up הכיר בטעויות שלהם והביע רצון לשים את המשחק מאחוריהם. הם ציינו את הלחץ שהמשחק גרם ואת הצורך בשקט נפשי וריפוי. המפתח מתכנן לקחת הפסקה ולהמשיך בלימודים תוך כדי עבודה על המשחק הבא שלהם, שכותרתו הטנטטיבית Kith. לפרויקט החדש הזה יהיה קונספט, ז'אנר ותפאורה שונה, תוך התמקדות בצילום. המפתח גם הביע רצון לעבוד עם צוות קטן כדי לשפר את כישורי עיצוב המשחקים שלהם.

נאמנים להכרזה שלהם, Only Up כבר לא זמין לרכישה ב-Steam. עם זאת, מי שכבר קנה את המשחק עדיין יכול להוריד ולשחק בו. עם כמעט 13,000 ביקורות, Only Up שומר על דירוג חיובי ברובו.

מקורות:

– הגדרות: Twitch – פלטפורמת סטרימינג בשידור חי לגיימרים;

NFT – Non-Fungible Token, נכס דיגיטלי בעל בעלות ייחודית שנרשמה בפלטפורמת בלוקצ'יין;

Steam – פלטפורמת הפצה דיגיטלית למשחקי וידאו.