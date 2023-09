היוצר של Only Up מסיר את המשחק מ-Steam, תוך ציון מתח

משחק האינדי האולטרה מאתגר, Only Up, הוסר מ-Steam על ידי היוצר שלו בגלל הלחץ העצום שהוא גרם. המשחק, שפותח על ידי SCKR Games, התמודד בעבר עם האשמות של הפרות זכויות יוצרים הקשורות לנכסים מסוימים במשחק. למרות הפופולריות שלו בקרב יוטיוברים וסטרימרים של Twitch, היוצר החליט להסיר את המשחק מחלון הראווה של Valve, והביע רצון להמשיך ממנו.

בשיאו, Only Up משך כ-280,000 צופים במקביל ב-Twitch, וסרטון של היוטיובר דארן ג'ייסון ווטקינס, המכונה 'IShowSpeed', זכה ל-5.6 מיליון צפיות תוך חודשיים בלבד.

עם זאת, הלחצים הקשורים בפיתוח המשחק הובילו את היוצר להסיר אותו מ-Steam. בהצהרה, המפתח, הפועל תחת שם האולפן SCKR Games, הודה שעשה טעויות והביע את הצורך בשקט נפשי ובריפוי.

בהיותו מפתח סולו, היוצר תיאר את Only Up כגיחתם הראשונה לפיתוח משחקים, שנעשתה מתוך יצירתיות ובדיקות אישיות. הם ציינו שהמשחק גרם להם ללחץ משמעותי במהלך החודשים ושהם רצו לשים את זה מאחוריהם. כתוצאה מכך, Only Up הוסר מ-Steam ולא יהיה זמין יותר לרכישה.

היוצר שם כעת את עיניו למשחק חדש בשם Kith. פרויקט זה נועד לספק להם שקט נפשי והזדמנות להמשיך את השכלתם בעיצוב משחקים. עם התמקדות בריאליזם, צילום וז'אנר ותפאורה שונים, הם מקווים לעבוד לצד צוות קטן ולשפר משמעותית את כישורי עיצוב המשחקים שלהם.

בעוד ש-Only Up קיבל דירוג 'בעיקר חיובי' עם למעלה מ-12,000 ביקורות משתמשים ב-Steam, המשחק סומן כעת כ'לא זמין' ולא ניתן לרכוש אותו. עם זאת, תיאור המשחק ונתוני השחקנים בדף ה-Steam שלו עדיין נגישים.

מקורות: אין.