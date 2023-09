שמועות של Nintendo Switch 2: קונסולת הדור הבא מוצגת מאחורי דלתות סגורות

השמועות על קונסולת הדור הבא של נינטנדו, הידועה באופן לא רשמי בשם Nintendo Switch 2, זכו עוד יותר לדיווחים האחרונים. ככל הנראה החברה הציגה את הקונסולה בפגישות פרטיות עם מפתחי משחקים בתערוכת Gamescom 2023 בקלן, גרמניה. מקורות חשפו שהוצגו הדגמות טכניות, המדגישות תכונות כמו תמיכה ב-Nvidia DLSS ומעקב אחר קרניים.

הדיווחים מ-Eurogamer ו-VGC מאשרים שמועות קודמות לפיהן נינטנדו מדגימה בחשאי את הקונסולה הקרובה שלה. שני המקורות מצביעים על כך שגרסה משודרגת של The Legend of Zelda: Breath of the Wild הוצגה בחומרה "Switch 2" זו. יתרה מזאת, VGC טוענת שהמפתחים קיבלו הצצה גם להדגמה הטכנית של The Matrix Awakens Unreal Engine 5, מה שמרמז שמערכת נינטנדו החדשה תתמוך בטכנולוגיית DLSS ומעקב קרניים של Nvidia.

בעוד שהפרטים על התוכן המוצג נותרים נדירים, VGC מציעה שהקונסולה תשמור על גורם הניידות של ה-Nintendo Switch. לגבי תאריך ההשקה, נינטנדו מכוונת להשקה בסתיו 2024, אם כי יש אינדיקציות לכך שהחברה להוטה להשיק מוקדם יותר.

עם זאת, נינטנדו לא הגיבה על השמועות הללו וצפויה לשמור על שתיקה עד שתחשוף קונסולה רשמית. אף על פי כן, הדיווחים הללו עוררו התרגשות בקרב מעריצי חברת המשחקים האהובה, וסימנו על הגעתה הקרובה של קונסולת נינטנדו הבאה.

