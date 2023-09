על פי הדיווחים, יורש נינטנדו סוויץ' נחשף מאחורי דלתות סגורות ב-Gamescom 2023

על פי דיווח מ-Eurogamer, היורשת של קונסולת ה-Nintendo Switch הוצגה בחשיפה מאחורי דלתות סגורות ב-Gamescom 2023. למרות של-Eurogamer לא הייתה הזדמנות לנסות זאת בעצמם, מאמינים שמספר מפתחים שותפים קיבלו הצצה לקונסולה בצורה כלשהי.

אחד משיאי ההפגנה היה גרסה "מוגבהת" של The Legend of Zelda: Breath of the Wild, שתוכננה במיוחד כדי להציג את יכולות הביצועים של ה-Switch 2 השמועות. עם זאת, אין מידע נוסף בנוגע להדגמה טכנולוגית זו לכאורה. נחשף בשלב זה.

הגישה הזו של שימוש בגרסה משופרת של משחק קיים כדי להפגין ביצועים משופרים מזכירה את האסטרטגיה של Sony Interactive Entertainment לקראת השקת ה-PlayStation 5, שם הם הציגו זמני טעינה מהירים יותר בספיידרמן של Marvel ב-PlayStation 4.

למרות השמועות סביב היורש של Nintendo Switch, החברה עדיין לא אישרה רשמית את קיומו או תכונות פוטנציאליות כלשהן שהיא עשויה להציג, כמו ביצועים משופרים, רזולוציות 4K או תאימות לאחור. דיווחים בתעשייה מצביעים על כך שנינטנדו מתכוננת לחשיפה ציבורית גדולה יותר בשנת 2024, אך לעת עתה, זה נותר ספקולטיבי.

למרות שהדיונים על ה-Nintendo Switch נסבו לעתים קרובות על כך שהקונסולה מגיעה לסוף מחזור החיים הטיפוסי שלה, נינטנדו ממשיכה לחוות הצלחה משמעותית עם ה-Switch. לדברי נשיא נינטנדו מאמריקה, דאג באוזר, הצלחה זו נובעת מהעיצוב ההיברידי הייחודי של הקונסולה ומהרכב חזק של משחקים פופולריים.

לאור ההצלחה המתמשכת של ה-Nintendo Switch והכותרים הקרובים בפיתוח, כגון Detective Pikachu Returns, Super Mario Bros. Wonder, Super Mario RPG ומשחק ה-Princess Peach ללא שם, עדיין יש הרבה מה להשאיר את השחקנים מעורבים עם ה-Switch המקורי .

עם זאת, כאשר הכותרים הללו משוחררים, עתידה של הקונסולה הופך לא ברור. בעוד שהפגישה לכאורה מאחורי דלתות סגורות ב-Gamescom 2023 מציעה כי נינטנדו מתכננת שינוי בעתיד הקרוב, נותרו שאלות לגבי מה תכלול קונסולת נינטנדו הבאה והאם היא תופיע ב-2024. ככל שעובר הזמן, מידע נוסף צפוי להופיע, שיספק תמונה ברורה יותר של התוכניות של נינטנדו לעתיד.

הגדרות:

1. Eurogamer – אתר עיתונאות משחקי וידאו פופולרי הידוע בסיקור וניתוח מעמיק של תעשיית המשחקים.

2. Gamescom – יריד סחר שנתי של משחקי וידאו המתקיים בגרמניה, הידוע במצגות ובגילויים של משחקים וקונסולות בקרוב.

3. פלייסטיישן 5 – קונסולת המשחקים העדכנית ביותר ששוחררה על ידי Sony Interactive Entertainment, המציעה גרפיקה משופרת, ביצועים מהירים יותר ותכונות חדשות בהשוואה לקודמו הפלייסטיישן 4.

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - משחק הרפתקאות פעולה שפותח ופורסם על ידי נינטנדו, הידוע בחקר העולם הפתוח ובמכניקת המשחק החדשנית שלו.

5. Marvel's Spider-Man – משחק גיבורי על פופולרי שפותח על ידי Insomniac Games ופורסם על ידי Sony Interactive Entertainment, המציג את היכולות של הפלייסטיישן 5 עם זמני טעינה משופרים.

6. רזולוציית 4K – רזולוציית תצוגה של כ-3840×2160 פיקסלים, המספקת רמת פירוט ובהירות גבוהה יותר בהשוואה לרזולוציות נמוכות יותר.

7. תאימות לאחור – היכולת של קונסולת משחקים לשחק משחקים מדורות או פלטפורמות קודמים.

8. דאג באוסר – נשיא נינטנדו אוף אמריקה, האחראי על הפיקוח על פעילות החברה בשוק צפון אמריקה.

