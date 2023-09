אירוע נינטנדו ישיר הקרוב צפוי להופיע לראשונה בכותרים מרגשים

נפוצות שמועות כי נינטנדו תארח אירוע של נינטנדו ישיר בשבוע הקרוב, אם כי לא ניתן אישור רשמי. השערות מצביעות על כך שהאירוע יציג כמה כותרים של צד ראשון, כולל Super Mario RPG, Detective Pikachu Returns ו- WarioWare: Move It.

עם זאת, דבר אחד שלא יידון במהלך האירוע הוא ה-Switch 2 המיוחל, יורש הקונסולה הניידת הפופולרית. למרות זאת, מאחורי הקלעים, נראה שנינטנדו עבדה על קונסולת אב-טיפוס, אותה הציגו למפתחים באירוע ה-Gamescom האחרון.

המשתתפים קיבלו הצצה לגרסה מחודשת של The Legend of Zelda: Breath of the Wild, הכוללת חומרה משודרגת. הפרטים של החומרה החדשה הזו אינם ידועים כרגע.

נכון לעכשיו, כל הגרסאות של ה-Nintendo Switch המקורי מופעלות על ידי שבב Nvidia Tegra X1, אשר שוחרר לראשונה בשנת 2015. בעוד שכמה גרסאות חדשות יותר צוידו בשבב X1+ משנת 2019, המציע חיי סוללה משופרים, הביצועים נותרו זהים .

השבב Tegra X1 נחשב מיושן, מכיל ארבע ליבות Cortex-A57 במהירות 1.02GHz וארבע ליבות A53, יחד עם GPU מבוסס Maxwell מדור ה-GTX 900. בנוסף, הוא משולב עם זיכרון RAM ישן LPDDR4, המספק 4GB של זיכרון. בהשוואה לשבבי סמארטפון מודרניים, שבב Tegra X1 מפגר בביצועים.

השאלה שנותרה ללא מענה היא האם נינטנדו שיתפה פעולה עם Nvidia פעם נוספת עבור ה-Switch 2, או שהם בחרו בספק חומרה אחר. רק הזמן יגיד.

תאריך ההשקה הצפוי של ה-Nintendo Switch 2 הוא סוף 2024, כאשר חשיפה רשמית צפויה להתרחש לפני כן. במבט לאחור על ה-Switch המקורי, הוא הוצג לראשונה בתור "NX" במרץ 2015, קיבל הודעה מלאה באוקטובר 2016, ובסופו של דבר שוחרר במרץ 2017.

