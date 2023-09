Night At the Gates of Hell: Survival Horror FPS זמין כעת בקונסולה

By

שחקני קונסול יכולים כעת לחוות את הריגוש המפחיד של Night At the Gates of Hell, שפותח על ידי Puppet Combo ו-Black Eyed Priest. המשחק, ששוחרר בעבר למחשב האישי, זמין כעת בפלייסטיישן 4, פלייסטיישן 5 וה-Nintendo Switch.

בהשראת סרטי זומבים איטלקיים של לוצ'יו פולצ'י וברונו מאטי, כמו גם מהזבל של עידן ה-PS1 והאווירה של דיסקו ניאון, Night At the Gates of Hell הוא FPS של אימה הישרדותית שמטבלת את השחקנים בעולם פוסט-אפוקליפטי.

הגיבור, דיוויד, הוא אדם שקט שאיבד לאחרונה את בן זוגו ומתגורר בדירת הים שלו. לפתע, התפרצות זומבים עוטפת את עירו, ומאלצת את דיוויד לנטוש את חייו הרגילים ולהרים נשק נגד המוני המתים.

כדי לשרוד ובסופו של דבר לחשוף את האמת מאחורי האפוקליפסה, השחקנים חייבים לפתור חידות, לחפש משאבים ולהשתמש בכלי נשק שונים כדי לחסל זומבים אסטרטגית. בדומה ליצירותיו של פולצ'י, הדרך היחידה להפיל את המפלצות האלה היא עם זריקה מדויקת בראש.

המשחק מציע חוויה מותחת ואינטנסיבית כאשר שחקנים מנווטים בעיר ההרוסה, ונתקלים בניצולים אחרים בדרך. שיתוף פעולה ועבודת צוות חיוניים כדי להתגבר על האתגרים ולברוח נועזת.

אם אתה גיימר PC, Night At the Gates of Hell עדיין זמין ב-Steam להנאת המשחקים שלך.

מקורות: Puppet Combo, Black Eyed Priest

הגדרות:

- Survival Horror FPS: ז'אנר משחקי וידאו המשלב אלמנטים של אימה הישרדותית ויריות מגוף ראשון, שבו השחקנים חייבים לנווט בסביבה מאיימת ומסוכנת תוך כדי מאבק באויבים.

– Lucio Fulci: במאי קולנוע איטלקי הידוע בעבודתו בז'אנר האימה, במיוחד סרטי זומבים.

– Bruno Mattei: במאי קולנוע איטלקי הידוע בתרומותיו לקולנוע הניצול האיטלקי, כולל סרטי זומבים.