ז'אן קלוד ואן דאם עושה את הופעת הבכורה שלו במורטל קומבט 1

בהופעה האחרונה בתוכנית היוטיוב 'Hot Ones', שותף ליוצר סדרת מורטל קומבט, אד בון, חשף את העור המצופה של ז'אן קלוד ואן דאם עבור הדמות ג'וני קייג' ב-Mortal Kombat 1 הקרוב. זהו רגע משמעותי עבור סדרה, כפי שהיוצרים חזו במקור את המשחק כמחווה לאמן הלחימה והשחקן המפורסם.

בון הסביר שכאשר הם פיתחו את משחק Mortal Kombat הראשון, הם פנו לצוות של ואן דאם כדי לראות אם הוא יהיה מעוניין להיות הדמות הראשית של משחק הארקייד. לרוע המזל, הם לא הצליחו בניסיונותיהם לשתף עמו פעולה באותה עת. עם זאת, במכת מזל, הם הצליחו להבטיח את השתתפותו של ואן דאם למורטל קומבט 1, כאשר הוא סיפק את קולו לדמות.

מעריצי הסדרה היו נלהבים לקבל מבט ראשון על העור של ז'אן קלוד ואן דאם של ג'וני קייג'. המשוב היה חיובי באופן גורף, ורבים הביעו הפתעה עד כמה זה נראה נהדר. החשיפה התרחשה במהלך הפרק של Hot Ones בהשתתפות אד בון, וניתן לראות אותה בשעה 5:50 של הסרטון.

החדשות הללו מגיעות זמן קצר לאחר ההכרזה שהשחקנית מייגן פוקס תגלם את ערפדית Outworld Nitara ב-Mortal Kombat 1. עם התוספות המרגשות הללו לסגל, הציפייה למשחק ממשיכה להתפתח.

- תמונה: First We Feast - Hot Ones (דרך YouTube) / NetherRealm Studios, Warner Bros.