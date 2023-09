ה-Nintendo Switch 2: מפרט שמועות ותאריך יציאה אפשרי

דיווח אחרון של מדליף משחקי הווידאו הידוע NateTheHate סיפק פרטים נוספים על השמועות של Nintendo Switch 2. לפי Nate, המערכת החדשה הוצגה לכאורה למפתחים מאחורי דלתיים סגורות ב-Gamescom 2023 בקלן, גרמניה.

אחת מפיסות המידע המרכזיות ששיתף Nate היא שהדגמה של The Legend of Zelda: Breath of the Wild רצה על המערכת החדשה ברזולוציית 4K ו-60 פריימים לשנייה, עם זמני טעינה קצרים משמעותית בהשוואה ל-Nintendo Switch המקורי. . זה מצביע על כך של-Switch 2 עשויות להיות יכולות ביצועים משופרות, במיוחד כשהוא מעוגן.

כמו כן, הוזכר שהמערכת החדשה עשויה לשלב טכנולוגיית DLSS (Deep Learning Super Sampling), במיוחד DLSS 3.5. עם זאת, חשוב לציין שייתכן שהטמעת DLSS ב-Switch 2 לא תכלול את כל התכונות שנמצאות בגרסת המחשב האישי.

הדגמה נוספת שהוצגה ב-Gamescom הייתה על פי הדיווחים The Matrix, שנראה היה שווה לקונסולות הדור הבא מבחינת איכות חזותית, כולל יכולות משופרות של מעקב אחר קרניים. עם זאת, משערים שייתכן שהדגמה זו לא רצה על חומרה מקורית, אלא על מחשב או ערכת פיתוח עם מפרט דומה.

בעוד דיונים ב-Gamescom הצביעו על תאריך שחרור פוטנציאלי במרץ 2024, NateTheHate הביעה חוסר ודאות אם תאריך זה מתייחס לחשיפה הרשמית או להשקה בפועל של Nintendo Switch 2.

באשר לתאימות לאחור, לא היה מידע סופי לגבי האם המערכת החדשה תהיה תואמת למשחקים שיצאו עבור Nintendo Switch המקורי.

אמנם הפרטים הללו מציעים הצצה מסקרנת ל-Nintendo Switch 2 השמועות, אבל חשוב לגשת למידע זה בזהירות מכיוון שהם עדיין מבוססים על הדלפות לא מאומתות. רק הזמן יגיד אם השמועות הללו יתבררו כמדויקות, והמעריצים ממתינים בקוצר רוח להודעות רשמיות מנינטנדו עצמם.

מקורות: NateTheHate, Reddit