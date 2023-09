שלדון מנרי, יוצר הקסמים: פורמט המפקד של ההתכנסות, עובר לעולמו

שלדון מנרי, היוצר של Commander, סגנון המשחק הפופולרי ביותר במשחק קלפי המסחר Magic: The Gathering, הלך לעולמו לאחר מאבק בן שבע שנים במחלת הסרטן. אשתו של מנרי, גרצ'ין מלד, הודיעה על פטירתו השלווה בפייסבוק, ואחריה פרץ תנחומים מקהילת המשחקים השולחניים.

Commander הוא פורמט מרובה משתתפים של Magic המאפשר לשלושה שחקנים או יותר להשתתף עם חפיסות ייחודיות של 100 קלפים ודמות מנהיג יחידה. במקור תוכנן כמשחק לשני שחקנים, Commander מציע סגנון משחק סתמי יותר ומעודד ביטוי יצירתי. למנרי עצמו הייתה חפיסת חתימה בשם "עשית את זה לעצמך", שהשתמשה בקלפי היריבים כנשק נגדם.

פורמט המפקד צמח מתוך הפורמט Elder Dragon Highlander (EDH), בו נתקל מנרי בתקופתו בצבא. כשופט בכיר ב-Magic Pro Tour, Menery מילא תפקיד מרכזי בחידוד והרחבת גרסת ה-EDH, ובסופו של דבר הקים את הגוף המנהל של הפורמט, המכונה The Commander Rules Committee. ארגון מתנדבים זה, בשיתוף עם Wizards of the Coast, המוציא לאור של Magic: The Gathering, מספק הנחיות לגבי התאמות חוקים, כרטיסים אסורים וכרטיסים חדשים לפורמט המפקד.

מנרי ראה בקומנדר הפסקה מקסם תחרותי והדגיש את יכולתו לחלוק וליהנות עם חברים. תרומותיו למג'יק התרחבו מעבר לפורמט המפקד. הוא היה מכריע בעיצוב תוכנית השופטים ושימש כשופט מג'יק תחרותי ברמה 5. מנרי היה גם כותב ויוצר תוכן פורה, ושיתף את המומחיות שלו באמצעות מאמרים, סרטונים ופודקאסטים.

מכשפי החוף הביעו את עצבם העמוק על אובדנו של שלדון מנרי והכירו בתרומתו המשמעותית לקהילת הקסמים. הם שיבחו את מנרי כפורץ דרך, משפיע וחבר נערץ בקהילת Magic: The Gathering. הוא משאיר אחריו מורשת מתמשכת באמצעות עבודתו על פורמט המפקד ומסירותו להפוך את המשחק לחוויה מסבירת פנים ומהנה עבור שחקנים מכל הרקע.

אי אפשר להפריז בהשפעה של שלדון מנר על קהילת הקסמים. הוא ייזכר בזכות טוב הלב, הנדיבות והתשוקה שלו למשחק. האובדן שלו מורגש עמוקות על ידי אלה שהכירו אותו, והמורשת שלו תתקיים דרך אינספור שחקנים.

מקורות: פייסבוק, מצולע