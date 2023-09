טבלאות תוכנה יפניות: Pikmin 4 תופס שוב את המקום הראשון

By

המצעדים הפיזיים היפניים האחרונים של Famitsu שוחררו, וחושפים את המשחקים הנמכרים ביותר במדינה. שוב, Pikmin 4 כבש את המקום הראשון עם 34,240 עותקים שנמכרו. כותר ה-Nintendo Switch הזה ממשיך לשלוט בדירוג, ודוחף את המנצחים בשבוע שעבר, Armored Core VI: Fires of Rubicon, למקום השני והרביעי בפלייסטיישן 5 ו-4, בהתאמה.

ערכים בולטים נוספים בעשירייה הראשונים כוללים את Tears of the Kingdom במקום החמישי ואת Mario Party Superstars במקום התשיעי. ראוי להזכיר שהמועדפים הרב-שנתיים כמו Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft, ו-Pokémon Scarlet and Violet ממשיכים להימכר היטב.

מבחינת חומרה, דגם ה-Switch OLED נשאר המערכת הנמכרת ביותר, והעביר עוד 63,305 יחידות בשבוע האחרון. הפלייסטיישן 5 עוקב אחריו במקום השני עם 48,588 יחידות שנמכרו. ה-Switch Lite תופס את המקום השלישי במשפחת ה-Switch, בעוד שדגם ה-OG Switch מגיע למקום הרביעי.

גם ה-Xbox Series S, PlayStation 5 Digital Edition ו-Xbox Series X מופיעות בטבלה, אם כי עם מספרי מכירות נמוכים יותר. לבסוף, ה-2DS LL החדש מצליח למכור השבוע 37 יחידות.

בסך הכל, טבלאות השבוע ממחישות את הפופולריות המתמשכת של כותרי Nintendo Switch ביפן, כאשר Pikmin 4 מבטיח את מיקומה בראש שוב.