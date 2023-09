האם יש סיפורים על עיבוד אנימה? בחינת האפשרויות

By

מעריצי ה-JRPG עטור השבחים, Tales of Arise, מצפים בשקיקה לחדשות על עיבוד פוטנציאלי לאנימה. Tales of Arise כבשה את לבם של גיימרים ברחבי העולם עם הנרטיב הכובש והוויזואליה המדהימה שלו, כולל קטעי אנימציה מהאולפן הנודע Ufotable.

JRPG, או משחק תפקידים יפני, הוא סוג של משחק וידאו מיפן הידוע בהתמקדות שלו בסיפורים והרפתקאות בעולמות פנטזיה. משחקים אלה כוללים לחימה מבוססת-תור ומאופיינים ביצירות האמנות הצבעוניות שלהם.

Tales of Arise מספר את סיפורה של רנה, כוכב לכת שנשלט על ידי תושביו במשך 300 שנה. המשחק עוקב אחר מסעותיהם של שני אנשים, אלפן ושיון, שמנסים לשנות את גורלם ולשכתב את עתידם.

בעוד שלסדרת Tales of Arise יש מורשת עשירה של משחקי וידאו, שחלקם עובדו לסדרות OVA וטלוויזיה, המעריצים נותרו תוהים אם עיבוד אנימה של Tales of Arise נמצא בתהליך. בראיון שנערך לאחרונה, מפיק סדרת Tales, Yusuke Tomizawa, הצהיר כי נכון ל-3 בספטמבר 2023, אין תוכניות מיידיות לעיבוד אנימה של Tales of Arise.

Tomizawa הסביר שהמשחק תוכנן כחוויה אינטראקטיבית, והמשחקיות, האינטראקציות עם הדמויות ובחירות השחקנים הם חלק בלתי נפרד מהקסם שלו. ייתכן שאלמנטים אלה לא יתורגמו בצורה חלקה לסדרת אנימציה.

עם זאת, Tomizawa כן הביע את הפתיחות של הצוות לאפשרות של עיבוד אנימה בעתיד. למרות שכרגע אין תוכניות קונקרטיות, המעריצים עדיין יכולים לקוות לעיבוד אנימה פוטנציאלי ועליהם להמתין להודעות רשמיות של Bandai Namco או Ufotable, ששניהם הם אולפנים פוטנציאליים להנפשת Tales of Arise.

בינתיים, המעריצים יכולים להמשיך לשקוע בסיפור העשיר וביקום התוסס של Tales of Arise על ידי התנסות במשחק ממקור ראשון. היעדר עיבוד אנימה עשוי להשאיר את המעריצים משתוקקים לעוד, אבל ההתמקדות נשארת באספקת חווית משחק סוחפת.

מקורות:

– [Sportskeeda](https://www.sportskeeda.com/esports/news-tales-arise-anime-release-date-latest-news-updates)