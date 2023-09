הסמארטפון Mate 60 Pro של Huawei מציג את היכולות הטכנולוגיות המקומיות של סין

Huawei Technologies Co. עשתה צעד משמעותי בהצגת ההתקדמות של סין בפיתוח היכולות הטכנולוגיות המקומיות שלה עם דגם הסמארטפון האחרון שלה, Mate 60 Pro. סמארטפון זה כולל באופן בולט שיעור גבוה של רכיבים מתוצרת סין, בנוסף למעבד Kirin שלו בעיצוב סיני.

ניתוח הפירוק שנערך על ידי TechInsights עבור בלומברג מגלה כי Huawei קיבלה מספר רכיבים מחברות סיניות. ה-Mate 60 Pro כולל מודול חזיתי בתדר רדיו מבית Beijing OnMicro Electronics Co., מודם תקשורת לווייני מבית Hwa Create Co., ומקלט RF מ-Guangzhou Runxin Information Technology Co., הזיכרון של SK Hynix Inc. רכיב זר שזוהה עד כה.

ההסתמכות על ספקים מקומיים עבור רכיבים טכנולוגיים היא הישג מרשים עבור Huawei, לאור האתגרים שניצבה בפניה לאחר שניתקה מהשוק של שבבים מתקדמים וייצור שבבים על ידי סנקציות אמריקאיות בשנת 2020. החברה הסתמכה בעבר על ספקים אמריקאים עבור שבבי תקשורת חיוניים ונאלץ לחפש אמצעים חלופיים לייצור המעבדים והשבבים האלחוטיים שלו.

למרות המצוקות הללו, Huawei הצליחה ליצור סמארטפון עם רכיבים מתוצרת סין בעיקר, מה שהוכיח את יכולתה לנווט באמברגו הטכנולוגי. המהירויות האלחוטיות של ה-Mate 60 Pro שוות למכשירי 5G, והמכשיר אינו מפגין ריקון סוללה חריג.

עם זאת, נותרו שאלות לגבי נפח הייצור והעלות של רכיבים אלה. Huawei חייבת להתחרות עם שחקנים מבוססים כמו אפל וסמסונג, שהסמארטפונים שלהם משתמשים בשבבים שהם לפחות שני דורות לפני ההיצע האחרון של Huawei. עם זאת, שחרורו של ה-Mate 60 Pro ללא מפרט מפורט נחגג על ידי התקשורת הממלכתית כראיה לכך שמאמצי ארה"ב להגביל את הגישה של סין לטכנולוגיות מתקדמות נכשלו.

להצלחת ה-Mate 60 Pro עשויה להיות השלכות משמעותיות על Huawei ושוק הסמארטפונים הסיני. אנליסטים מעריכים שאם Huawei תמכור 5 מיליון יחידות, היא עלולה להביא לקניבליזציה של 38% ממכירות האייפון בסין. עם זאת, אילוצי אספקה ​​ותשואות ייצור נמוכות מעלים אי ודאות לגבי יכולתה של Huawei לעמוד בביקוש.

בעוד Huawei ממשיכה להתקדם עם היכולות הטכנולוגיות המקומיות שלה, נותר לראות כיצד ארה"ב תגיב. הנציג מייקל מקאול רמז שייתכן שהספקים של Huawei, כמו Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), הפרו את הסנקציות האמריקאיות. לתוצאות ההתפתחויות הללו עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת הן על Huawei והן על תעשיית הטכנולוגיה העולמית.

מקורות: בלומברג ניוז, TechInsights