Mortal Kombat 1 אמור להציג צוות מרגש של מפורסמים, כולל JK Simmons, John Cena ומייגן פוקס. עם זאת, אחת התוספות הבולטות למשחק הוא כוכב האקשן משנות ה-80 ז'אן קלוד ואן דאם, שמופיע כג'וני קייג'. שותף ליוצר הסדרה אד בון שיתף את הדמיון במשחק של ואן דאם באינטרנט, וחשף את המראה של דמותו.

בצעד שיווקי מעניין, Boon הופיע לאחרונה בתוכנית היוטיוב "Hot Ones" בהנחיית First We Feast. במהלך הופעתו בת 14 דקות, בון דן במורטל קומבט 1 ובהיסטוריה של הסדרה תוך דגימת רטבים חריפים שונים עם כנפי עוף. הסרטון גם הציג כמה קטעי משחק, כולל הצצה קצרה לדמותו של ואן דאם בנקודת 5:52. בקליפ, ואן דאם שואב את האוויר, מעיף את הציפור ומזכיר דמיון מדהים לעצמי הצעיר שלו.

בון גם שיתף סיפור מסקרן על האופן שבו מעורבותו של ואן דאם במורטל קומבט 1 מביאה את הסדרה למעגל מלא. הוא חשף שמקור המשחק הוא בניסיונות הכושלים של אולפני NetherRealm ליצור משחק שמרכזו את ז'אן קלוד ואן דאם לפני כ-30 שנה. למרות ההתנגדות הראשונית של ואן דאם, הצוות הצליח לבסוף להבטיח את השתתפותו, ויצר רגע מרגש עבור צוות הפיתוח.

ואן דאם בתפקיד ג'וני קייג' יהיה חלק מה-DLC של Mortal Kombat 1 של יום ההשקה, שיצא ב-19 בספטמבר ל-PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch ולמחשב האישי.

