גוגל מתגרה ב-Pixel 8 Pro ו-Pixel Watch 2 לקראת אירוע ה-4 באוקטובר

גוגל שיתפה לאחרונה סרטון טיזר שכותרתו "The W8 is Almost Over" לקראת האירוע שלו ב-4 באוקטובר. הסרטון מציג את ה-Pixel 8 Pro ו-Pixel Watch 2. הלוגו המוכר של ארבעת הצבעים של החברה מסתובב עד שה-'oo' מתאחדים ליצירת 8, ומציג את פלטת הצבעים הכחול/ירוק/סגול-אי-איי המזוהה בדרך כלל עם טכנולוגיות בינה מלאכותית כמו SGE ו- תעזרו לי לכתוב. הכיתוב הנלווה מזכיר באופן משעשע ש"קצב אלקטרו אמביינט נבנה בציפייה" במהלך הקטע הזה.

סרטון הטיזר מספק תצוגה מקרוב של ה-Pixel 8 Pro הפורצלן/לבן וחבטת המצלמה שלו, וחושף כי הזמנות מוקדמות יהיו זמינות ב-4 באוקטובר. בנוסף, הסרטון מציג בקצרה את Pixel Watch 2, שנראה דומה קודמו עם אותו מחבר פס ועיצוב כיפה. מהסרטון לא ברור האם המכשיר נעשה דק יותר מזוויות מסוימות.

יש לציין שעיצוב הכתר המסתובב ב- Pixel Watch 2 נראה חלק ומעוגל יותר בהשוואה לדגם הדור הראשון, בעוד שהגבעול נראה דק יותר. גם כפתור הצד, הממוקם מעל הגבעול, נראה פחות בולט.

סרטון הטיזר מסתיים בהצצה ל-Pixel Buds Pro התואם בצבע פורצלן וצילום נוסף של Pixel 8 Pro. לסיכום, גוגל מציינת במפורש שהאירוע הזה יכלול שלושה מוצרים, כאשר שניים הם מהדורות חדשות לחלוטין. עם זאת, ישנה גם ציפייה לעדכון תוכנה מהותי לאוזניות.

מקור: [Google מתגרה ב-Pixel 8 Pro ו-Pixel Watch 2 לפני אירוע ב-4 באוקטובר] (מאמר מקור ללא כתובת אתר)