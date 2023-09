First Advantage רוכשת ספק טכנולוגיית ביומטריה מזהה אינסופי

First Advantage, ספקית שירותי מיון ואימות רקע תעסוקתי, הודיעה על רכישת ספקית הטכנולוגיה הביומטרית, Infinite ID, תמורת 41 מיליון דולר במזומן. מטרת הרכישה היא להרחיב את היצע הרשת ואימות הזהות של First Advantage עבור לקוחותיה בארה"ב.

Infinite ID, שבסיסה בהיקסוויל, ניו יורק, היא חברת פורטפוליו של חברת ההשקעות הפרטית Enlightenment Capital. החברה צפויה להניב יותר מ-10 מיליון דולר בהכנסות שנתיות. ספקית הטכנולוגיה הביומטרית מציעה כלי זיהוי ואימות למגזרים שונים, לרבות הגנה ומודיעין, ביטחון לאומי, אכיפת חוק, אבטחת גבולות, תגובה לאסונות וניהול חירום ואבטחה תאגידית.

מנכ"ל First Advantage, סקוט סטייפלס, הצהיר כי התוכנה של Infinite ID משלימה את ההצעות הקיימות של RightID ו-Digital Identity Services של החברה. רכישה זו נתפסת כצעד משמעותי לקראת הרחבת סל המוצרים ועסק הליבה של First Advantage.

עם רכישה זו, First Advantage שואפת לשפר את יכולותיה במתן פתרונות טכנולוגיים ביומטריים מתקדמים כדי לסייע למעסיקים להפחית סיכונים ולשמור על ציות. אימות ביומטרי מציע רמה גבוהה של אבטחה על ידי שימוש במאפיינים פיזיים או התנהגותיים ייחודיים, כגון טביעות אצבע, זיהוי פנים או סריקת קשתית, כדי לאמת את זהותו של אדם.

מקורות: First Advantage, Infinite ID

