מפגש בין שפות עולם ומדעי הרוח הדיגיטליים חוזר לאוניברסיטת ארקנסו

הסטודיו העולמי לשפות ומדעי הרוח הדיגיטליים באוניברסיטת ארקנסו נרגש להכריז על שובו של מפגש מדעי הרוח הדיגיטליים. האירוע יתקיים בסטודיו הממוקם במרכז JB Hunt ב-14 בספטמבר בין השעות 4:5-XNUMX:XNUMX

במהלך פתיחת DH Meet-Up, סטודנטים סגל ותואר שני מהמחלקה לשפות, ספרות ותרבויות עולמיות יציגו את הפרויקטים שלהם המשלבים תרבויות עולמיות וטכנולוגיה דיגיטלית. המשתתפים יכולים לצפות לראות מצגות בנושאים שונים, כגון צילום 360, סיורים וירטואליים אינטראקטיביים באתרים עתיקים, שיעורי פליוגרפיה עם מסך מגע ללימוד צרפתית מימי הביניים, ושימוש חדשני בכלים דיגיטליים בכיתה.

לאחר האירוע, תתקיים קבלת פנים באולפן WLDH, המספקת הזדמנות למשתתפים לרשת ולדון בהמשך בפרויקטים שהוצגו.

מפגש ה-DH השני של החודש יתקיים ב-28 בספטמבר בין השעות 11:12-XNUMX:XNUMX במפגש זה ישתתפו סטודנטים סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים ממחלקת WLLC אשר ישתפו את התוכניות שלהם לפרויקטים עתידיים המשלבים תרבויות עולמיות וטכנולוגיה דיגיטלית. זה כולל הצעות למימון, קורסים פוטנציאליים ויחידות למידה. ארוחת צהריים תינתן על ידי הסטודיו לאחר אירוע זה.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

