הסמארטפונים הטובים ביותר בהודו מתחת ל-50,000 רופי

אם יש לך תקציב של 50,000 רופי לסמארטפון, יש לך הרבה אפשרויות לבחירה. כדי לעזור לך לעשות את הבחירה הנכונה, ריכזנו את 5 הסמארטפונים המובילים הזמינים כיום בטווח המחירים הזה, בהתחשב בתכונות, הביצועים והסגנון שלהם.

1. גוגל פיקסל 7: גוגל פיקסל 7 זמין בקצת פחות מ-50,000 רופי ב-Flipkart, והמחיר יכול להיות אפילו נמוך יותר בכרטיסי אשראי מסוימים. הוא מגיע עם מעבד ה-Tensor G2 האחרון של גוגל, 8 GB RAM ו-128 GB אחסון פנימי. הטלפון כולל צג OLED בגודל 6.3 אינץ' Full HD+ עם קצב רענון של 90 הרץ ובהירות שיא של 1400 ניטים. יש לו מערכת מצלמות עם דירוג גבוה, כולל מצלמה ראשית של 50MP עם OIS ומצלמה 12MP רחבה במיוחד. ה-Pixel 7 פועל על אנדרואיד 13 העדכנית ביותר עם שפת העיצוב Material You.

2. OnePlus 11R 5G: ה-OnePlus 11R 5G מציע תמורה מצוינת לכסף תוך השאלת כמה תכונות מאחיו היותר מובחרים, ה-OnePlus 11 5G. יש לו צג Fluid AMOLED מעוקל בגודל 6.74 אינץ', שבב Snapdragon 8+ Gen 1 ואפשרויות של עד 16 GB RAM ו-256 GB אחסון. לטלפון יש מצלמה ראשית 50MP עם OIS, מצלמה 8MP אולטרה-רחבה ומצלמת מאקרו 2MP. יש לו גם מצלמת סלפי של 16MP וסוללה של 5000 מיליאמפר/שעה.

3. Nothing Phone (2): ההיצע האחרון של המותג Nothing, Nothing Phone (2), הוא שדרוג משמעותי מהדגם הקודם. הוא כולל גב שקוף עם נורות LED, המספקים גם אסתטיקה וגם פונקציונליות. הטלפון מציע ביצועים חזקים ואפשרויות התאמה אישית.

אלו הן רק כמה אפשרויות זמינות בטווח המחירים של מתחת ל-50,000 רופי. בהתאם להעדפות ולדרישות שלך, תוכל למצוא הרבה יותר סמארטפונים עם תכונות, ביצועים וסגנון מתקדמים בתקציב הזה.

