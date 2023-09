תאריך היציאה הדיגיטלי של ברבי נקבע ל-12 בספטמבר

By

האחים וורנר הודיעו זה עתה כי סרט הבארבי המצופה יהיה זמין לרכישה או השכרה דיגיטלית ב-12 בספטמבר. החדשות הללו מגיעות כהקלה למעריצים שחיכו בקוצר רוח לשחרור הדיגיטלי, במיוחד בהתחשב במגמה של חלונות תיאטרליים קצרים יותר והזמינות של סרטים בפלטפורמות סטרימינג זמן קצר לאחר יציאתם לאקרנים.

בנוסף למהדורה הדיגיטלית, הסרט יוצג גם בבתי הקולנוע של IMAX החל מה-22 בספטמבר. מהדורה זו תכלול סצנת פוסט-קרדיט חדשה לגמרי, שתוסיף להתרגשות עבור מעריצי ברבי.

האחים וורנר חשפו כי המהדורה הדיגיטלית תגיע עם למעלה מ-30 דקות של חומרי בונוס. זה כולל תכונה כמו "ברוכים הבאים ל-Barbie Land", "Becoming Barbie", "Playing Dress Up", "Musical Make Believe", "All-Star Barbie Party" ו-"It's a Weird World". מעריצים יכולים לצפות ליהנות מהרבה תוכן ברבי נוסף יחד עם הסרט.

עם זאת, אין כרגע מידע על מתי הסרט יהיה זמין להזרמה ב-Max. האחים וורנר שינתה את גישתה וכעת מחליטה על בסיס כל מקרה לגופו מתי להוציא סרטים בפלטפורמה, ואין פרטים מתי ברבי תהיה זמינה לרכישה ב-Blu-ray או DVD.

ההכרזה על תאריך היציאה הדיגיטלי עוררה התרגשות בקרב מעריצי ברבי, שחיכו בקוצר רוח להזדמנות לראות את הסרט. אם המעריצים בוחרים לקנות אותו דיגיטלית או לחכות ליציאתו ב-Max נותר לראות. בינתיים, הציפייה ממשיכה לבנות ליציאת ברבי ולכל התוכן הנוסף שהיא תביא למעריצים.

