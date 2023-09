הפסגה הדיגיטלית של ולנסיה 2023: מעצבים את העתיד עם בינה מלאכותית

הפסגה הדיגיטלית של ולנסיה (VDS2023) אמורה להיות אירוע פורץ דרך שיספק תובנות חשובות לגבי הנוף הנוכחי והעתידי של בינה מלאכותית (AI). כטכנולוגיה טרנספורמטיבית, AI התגלה במהירות ככוח רב עוצמה בהנעת חדשנות ועיצוב מחדש של היבטים שונים של החברה, כולל רווחה חברתית, כלכלית ומוסדית.

מאורגן על ידי סטארט-אפ ולנסיה, אירוע הטכנולוגיה הבינלאומי יתקיים ב-26 וב-27 באוקטובר בעיר האמנויות והמדעים בוולנסיה, ספרד. הוא יפגיש מומחים בתעשייה, חוקרים, חדשנים, אקדמאים, משקיעים ומנהיגים מוסדיים מרחבי העולם. באמצעות סדרה של שיחות ודיונים, הפסגה שואפת להציג כיצד בינה מלאכותית הופכת לחלק בלתי נפרד מחיינו ולספק למשתתפים תובנות לגבי עתיד העבודה, החינוך, האבולוציה הארגונית ושירותי הבריאות.

האירוע יכלול פאנלים ודיונים בנושאים מגוונים הקשורים לבינה מלאכותית. בפאנל אחד, שכותרתו "יישומי בינה מלאכותית חדשניים: פתרונות חלוציים להצלחה עסקית", ישתפו מומחים בחוויותיהם במינוף בינה מלאכותית כדי לשפר את התחרותיות במגזרים שלהם. פאנל נוסף, "AI Venture Capital: Analysis of Trends and Opportunities in the AI ​​Market", יבחן הזדמנויות השקעה בשוק ה-AI הדינמי.

הפסגה הדיגיטלית של ולנסיה תדגיש גם את ההתכנסות של טכנולוגיה ויצירתיות, השפעת החדשנות ומגמות עתידיות בנסיעות. הוא יעמיק בפוטנציאל המהפכני של AI בתמיכה טכנית ויתייחס לשיקולים אתיים חשובים הקשורים לניצול כוח AI תוך שמירה על ערכים אנושיים ורווחה חברתית.

הפסגה צפויה למשוך למעלה מ-10,000 משתתפים מיותר מ-80 מדינות, כולל 400 משקיעים בינלאומיים עם תיק השקעות העולה על 8 מיליארד יורו. הנתמכת על ידי ארגונים כמו HP, Telefónica, Banco Sabadell וממשלת ספרד, הפסגה תשמש פלטפורמה לסטארטאפים להתחבר למשקיעים ומשתפי פעולה.

הצמיחה של הפסגה הדיגיטלית של ולנסיה הייתה יוצאת דופן, עם עלייה של 1,500% במשתתפים מאז הקמתה בשנת 2018. צמיחה זו חיזקה את המערכת האקולוגית של ולנסיה כשלישית בגודלה בספרד במונחים של היקף השקעות, עם למעלה מ-1,200 סטארט-אפים ויותר מ- 700 מיליון אירו הושקעו בשנים האחרונות.

הסטארט-אפ ולנסיה, מארגן האירוע, הוא ארגון ללא מטרות רווח המוקדש לקידום וייצוג האקולוגית של הטכנולוגיה והחדשנות של ולנסיה. הוא אסף למעלה מ-350 שותפים ונהנה מתמיכה משותפים בולטים כמו גוגל, HP, Banco Sabadell ו-Telefónica, בין היתר.

הפסגה הדיגיטלית של ולנסיה 2023 מבטיחה להיות אירוע משנה משחק, המפגיש בין מובילי תעשייה ובעלי חזון כדי לחקור את הפוטנציאל העצום של בינה מלאכותית והשפעתה על החברה. הוא אמור לעצב את עתיד הבינה המלאכותית והשילוב שלה במגזרים שונים במשך שנים רבות.

