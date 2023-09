Apple TV Plus משתתף ב-Godzilla עם הטריילר של Monarch: Legacy of Monsters

Apple TV Plus ממשיכה ברצף תוכניות הלהיטים שלה עם הופעת הבכורה של הטריילר הראשון של Monarch: Legacy of Monsters. הסדרה מסמנת את הגיחה של אפל לעולם של גודזילה, כשהיא מבטיחה לספק עיבוד טלוויזיה טוב באמת לזכיינית המפלצות הפופולרית.

Monarch: Legacy of Monsters מתרחש ב-MonsterVerse של Lionsgate, שהחל עם האתחול מחדש של Godzilla ב-2014 וכולל סרטים כמו Kong: Skull Island, Godzilla: King of the Monsters, ו-Godzilla vs. Kong. לפני שהזיכיון יחזור לבתי הקולנוע בשנה הבאה, סדרת הטלוויזיה שואפת להשלים כמה פערים בסיפור הרקע של גודזילה.

הסיפור עוקב אחר קצין הצבא לי שו, שמוצג על ידי וויאט ראסל בימיו הצעירים וקורט ראסל (אביו של וויאט) כגרסה מבוגרת יותר. לי עובד עם ארגון המפלצות מונרך ומאוחר יותר מנסה להזהיר את העולם מפני הסכנות שהוא היה עד להן. לצד לי, אח ואחות חושפים סודות על מונרך, ומוסיפים עוד רובד של תככים לעלילה.

בעוד שפרטים רבים על עלילת התוכנית נותרו בלתי נחשפים, הטריילר בהחלט מרשים מבחינת הוויזואליה והקנה מידה. נראה כי Monarch: Legacy of Monsters עומדת בקנה אחד עם הפאר של סרטי MonsterVerse, ומציגה מפלצות מרשימות, יצירות תפאורה מרגשות ותקריב שובה לב של גודזילה.

ברור שאפל לא חסכה בהוצאות על הבאת הסדרה האפית הזו לחיים. ערכי ההפקה המוצגים מעידים על מחויבות לעשות צדק לזכיינית גודזילה האהובה. למרות שתמיד יש סיכוי לאכזבה, בהתבסס על מה שראינו עד כה, יש לזה פוטנציאל להפוך לאחת מתוכניות הטלוויזיה הטובות ביותר של 2023.

Monarch: Legacy of Monsters אמורה לצאת לאקרנים ב-17 בנובמבר ב-Apple TV Plus.

