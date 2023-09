שימוש בגירוסקופ למדידת וריאציות בסיבוב כדור הארץ

צוות של מדענים פיתח דרך חדשה למדידת וריאציות בסיבוב כדור הארץ באמצעות גירוסקופ. החוקרים, שהתבססו במצפה הכוכבים הגיאודטי של גרמניה, Wettzell, יצרו חלל לייזר באורך 16 מטרים, המכונה "G", המתפקד כגירוסקופ מסוג טבעת. בפנים, קרני לייזר כפולות הנעות בכיוונים מנוגדים פועלות באינטראקציה כדי ליצור תבנית הפרעה. החוקרים גילו שכאשר כדור הארץ מסתובב, תנודות בקצב המהירות שלו משתקפות בתבנית ההפרעות. על ידי ניתוח דפוס ההפרעות, החוקרים הצליחו לחשב את המרחק שעברה נקודה נתונה על פני כדור הארץ בפרק זמן מסוים.

במחקרם שפורסם בכתב העת Nature Photonics, החוקרים בדקו את ביצועי הג'ירוסקופ על פני תקופה של ארבעה חודשים והצליחו למדוד את אורכו של יום נתון תוך מספר אלפיות שניות בלבד. רמת דיוק זו גבוהה בהרבה משיטות קודמות ששימשו למדידת סיבוב כדור הארץ ויכולה לשמש לבניית מודלים גיאופיזיים מדויקים יותר לתחבורה עולמית.

ממצאי הצוות נדונו על ידי קתרינה צ'ימינלי וג'וזפה ברונטי במאמר News & Views שפורסם גם ב-Nature Photonics. החוקרים הציעו ששיטה חדשה זו למדידת אורך יום, יחד עם הווריאציות שלה, עשויה להוביל למודלים גיאופיזיים משופרים, שיש להם יישומים רחבי טווח בתחומים כמו מדעי האקלים וניווט. החוקרים מאמינים שגישה זו יכולה לספק תיאורים מדויקים יותר של אורכו של יום, תוך התחשבות בגורמים שונים המשפיעים על סיבוב כדור הארץ, כגון משיכת הירח, זרמי אוקיינוס ​​ותנאי אטמוספירה.

בסך הכל, גישה חדשה זו מבוססת גירוסקופ טומנת בחובה הבטחה לקידום ההבנה שלנו לגבי סיבוב כדור הארץ והשפעותיו על תופעות גיאופיזיות שונות.

