פתיחת סודות התנהגות התא על מצעים רכים: שינוי פרדיגמה במכנוביולוגיה

צוות מחקר מאוניברסיטת טורקו ומרכז הביולוגי של טורקו, בשיתוף עם Mivik Biology Ltd, פיתח שיטה פורצת דרך לחקר כיצד תאים סרטניים מתנהגים בסביבות רקמות רכות ונוקשות כאחד. האמונה המסורתית הייתה שתאים נוטים להתפשט ולגדול יותר על משטחים נוקשים יותר. עם זאת, מחקר זה מאתגר את ההנחה הזו ופותח אפיקים חדשים למחקר בביולוגיה של סרטן והנדסת רקמות.

הצוות השתמש במודלים חישוביים ובמגוון רחב של תנאי גדילה כדי להשוות את התנהגות התא על משטחים רכים ונוקשים בפירוט רב. הם השתמשו במכונה אוטומטית כדי להדפיס תערובות חלבון שונות על משטחים אלה, תוך חיקוי החלבונים המקיפים את התאים בגוף ומספקים מידע על סביבת הרקמה.

ממצאי המחקר הראו ששילוב נכון של חלבונים יכול לתמוך בצמיחת תאים על משטחים רכים, ולספק סימני הישרדות מכריעים. זה מאתגר את הפרדיגמה הקיימת ומציע אפשרויות חדשות למחקר הן בביולוגיה של הסרטן והן בהנדסת רקמות. צוות המחקר מאמין כי באמצעות תערובות חלבון מגוונות יותר בתרבית תאים, הם יכולים ליצור סביבה פיזיולוגית יותר מחוץ לגוף, המאפשרת מודלים יעילים יותר של מצבים חולים ובריאים.

מחקר זה גם שופך אור על האופן שבו תאים יכולים להיצמד, לתפקד ולאותת ביעילות על מצעים רכים. זה הביא לשינוי מהותי בהבנתנו את המכנוביולוגיה. לתובנות אלו יש פוטנציאל לשפר את ההבנה שלנו לגבי התקדמות הסרטן ולפתח אסטרטגיות חדשות להנדסת רקמות.

בסך הכל, מחקר זה חשף ידע חשוב על התנהגות תאים על מצעים רכים, מאתגר אמונות קיימות ופתיחת אפיקים חדשים למחקר עתידי בביולוגיה של סרטן והנדסת רקמות.

מקור:

– James RW Conway וחב', קומפוזיציות מטריצות חוץ-תאיות מוגדרות תומכות בהתפשטות תאים חסרי רגישות וקשיחות ואיתות הידבקות, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).