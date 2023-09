אסטרונומים טורקים חוקרים NGC 2509 אשכול פתוח באמצעות נתוני גאיה

By

באמצעות נתונים מהלוויין Gaia של ESA, אסטרונומים מאוניברסיטת איסטנבול ערכו מחקר על הצביר הפתוח NGC 2509, וסיפקו תובנות לגבי הפרמטרים המבניים והאסטרופיזיים שלו. צבירים פתוחים הם קבוצות של כוכבים הקשורים זה לזה באופן רופף בכבידה ונוצרים מאותו ענן מולקולרי ענק. NGC 2509, הממוקם בקבוצת הכוכבים של Puppis, הוא צביר פתוח בגיל הביניים שנחקר בצורה גרועה, ורבות מתכונותיו עדיין אינן ודאיות. כדי לחקור את NGC 2509, האסטרונומים ניתחו נתונים אסטרומטריים ופוטומטריים מ- Gaia Data Release 3. הם הפרידו בין חברי צביר מכוכבי שדה וקבעו פרמטרים יסודיים מדויקים יותר של NGC 2509.

המחקר מצא כי ל-NGC 2509 יש תנועה תקינה ממוצעת של -2.72 ו-0.8 מס לשנה בעלייה ימין ובצניחה, בהתאמה. המרחק המוערך שלו הוא כ-8,200 שנות אור, וגילו הוא ככל הנראה 1.5 מיליארד שנים. הרדיוס המגביל של הצביר הוא כ-16.7 שנות אור, והאדום הוא 0.1 מג. המתכתיות של NGC 2509 נמדדת ברמה של 0.0152 דקס, וצפיפות הכוכבים המרכזית שלו היא בערך 32.33 כוכבים/קשת-דקמין.

הרחבת רשימת הצבירים הפתוחים הגלקטיים הידועים ולימודם בפירוט חיוני לשיפור ההבנה שלנו לגבי היווצרות והתפתחות הגלקסיה שלנו. מחקר זה תורם לידע של NGC 2509 ומספק מידע רב ערך על תכונותיו. מחקר ומחקר נוסף של אשכולות פתוחים ימשיכו לחשוף יותר על הטבע המורכב של היקום שלנו.

