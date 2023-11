גילוי מהפכני שופך אור על טבעם של Be Stars

By

מדענים מאוניברסיטת לידס גילו תגלית פורצת דרך שיכולה לעצב מחדש את ההבנה שלנו לגבי Be star, כמה מהכוכבים המשמעותיים והנפוצים ביותר ביקום. הנחות קודמות קבעו שכוכבי Be קיימים בעיקר במערכות כוכבים כפולים, אך עדויות חדשות מצביעות על כך שהם עשויים להיות חלק ממערכות כוכבים משולשים.

בהנחיית Ph.D. הסטודנט ג'ונתן דוד ופרופסור רנה אודמאייר, החוקרים השתמשו בנתונים מהלוויין Gaia של סוכנות החלל האירופית כדי לנתח את תנועת הכוכבים הללו על פני שמי הלילה. התצפיות שלהם הצביעו על כך שלכוכבי Be יש שיעור נמוך מהצפוי של לוויה, מה שעורר בתחילה שאלות לגבי היווצרותם.

עם זאת, חקירה נוספת העלתה כי בהפרדות גדולות יותר, שיעור הכוכבים הנלווים דומה בין כוכבי Be לכוכבי B אחרים. זה הוביל את החוקרים להסיק שלעתים קרובות קיים כוכב שלישי במערכות אלו, מה שגרם לכוכב המלווה להתקרב לכוכב Be. קרבה זו מאפשרת העברת מסה מכוכב אחד למשנהו, וכתוצאה מכך נוצרת דיסקית כוכב Be הייחודית.

תגלית זו מערערת על ההסכמה הקודמת לפיה הדיסקות סביב כוכבי Be נגרמות אך ורק מהסיבוב המהיר של הכוכבים עצמם. על ידי בחינת ההשפעה של מערכות כוכבים משולשים, המדענים העמיקו את ההבנה שלנו לגבי היווצרותם והתפתחותם של עצמים מסקרנים אלה.

"העובדה שאנחנו לא רואים אותם עשויה להיות בגלל שהם עכשיו חלשים מכדי שניתן יהיה לזהות אותם", אומר החוקר הראשי פרופ' אודמאייר, ומרמז שייתכן שהכוכבים הנלווים הללו הפכו קטנים יותר ונחלשים לאחר שה"ערפד" פשט אותם מהמסה שלהם. תהיה כוכב.

מחקר זה שופך אור חדש על הדינמיקה המורכבת של כוכבי Be ומדגיש את הצורך בחקירה נוספת של מערכות כוכבים מרובות. על ידי הרחבת הידע שלנו על כוכבים מסיביים אלה, אנו משיגים תובנות חשובות לגבי התהליכים הרחבים יותר של התפתחות הכוכבים.

שאלות נפוצות

מה הם Be stars?

כוכבי להיות הם תת-קבוצה של כוכבי B המתאפיינים בנוכחות של דיסק מקיף העשויה מחומר גזי. דיסקים אלה דומים לטבעות שבתאי במערכת השמש שלנו.

מה המשמעות של גילוי זה?

התגלית שכוכבי Be עשויים להתקיים במערכות כוכבים משולשים מאתגרת את ההנחות הקודמות לגבי היווצרותם והתפתחותם. הוא מספק תובנות חשובות לגבי הדינמיקה המורכבת של עצמים אלה ומעמיק את ההבנה שלנו לגבי התפתחות הכוכבים באופן כללי יותר.

איך התגלתה זו?

החוקרים ניתחו נתונים מהלוויין Gaia של סוכנות החלל האירופית, שעוקב אחר תנועת הכוכבים על פני שמי הלילה. על ידי התבוננות בתנועות של כוכבי Be, הם הצליחו להסיק על נוכחות של כוכב שלישי במקרים רבים, מה שמשפיע על היווצרות דיסק כוכב Be.

אילו השלכות יש לכך על מחקר עתידי?

תגלית זו פותחת אפיקים חדשים לחקור את טבעם של כוכבי Be ואת תפקידן של מערכות כוכבים מרובות בהיווצרותן. יש צורך בחקירה נוספת כדי להבין היטב את הדינמיקה של מערכות אלו ואת התהליכים הכרוכים בהעברת מסה בין כוכבים.