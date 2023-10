חוקרים מפתחים ננו-חלקיקים מגנטיים לניקוי זיהום פחמימנים במים

בנוסף לתרומה למשבר האקלים באמצעות פליטת גזי חממה, השימוש הנרחב בפחמימנים, שהם המרכיבים העיקריים של דלקים מאובנים, מציב אתגרים סביבתיים משמעותיים. פחמימנים הם המחלקה הנפוצה ביותר של מזהמים אורגניים על פני כדור הארץ ונמצאים בנפט גולמי, המשמש בדרך כלל כדלקים לתחבורה וחימום, כמו גם בחומרים פלסטיים.

למרות המודעות הגוברת להשפעות ההרסניות של שינויי האקלים, הכלכלה העולמית עדיין מסתמכת במידה רבה על דלקים מאובנים. לפי מאמר שפורסם לאחרונה ב-Advanced Science, ההפקה העולמית של נפט גולמי וגז טבעי מסתכמת במיליארדי טונות, מה שתורם לשחרור כמויות אדירות של גזי חממה. מלבד ההשלכות הסביבתיות הידועות, הנוכחות הנרחבת של זיהום מיקרופלסטי שמקורו בפחמימנים עוררה חששות. מיקרופלסטיק נמצא באזורים מרוחקים כמו הקוטב הצפוני, ואפילו בעננים.

טיפול בנושא דחוף זה של זיהום פלסטיק וזיהום פחמימני במים דורש פתרונות יעילים. בעוד שנעשים מאמצים להתרחק מדלקים מאובנים ולבחון אפשרויות חלופיות למוצרי פלסטיק, יש צורך בשיטה אמינה להסרת פחמימנים מהמים. שיטות נוכחיות, כגון רפרוף וצנופות, יכולות להסיר רק חתיכות גדולות יותר של מיקרופלסטיק, ולהשאיר חלקיקים קטנים יותר ללא השפעה.

כדי להתמודד עם בעיה זו, צוות חוקרים בראשות מרקוס הליק מ-Friedrich-Alexander-Universität פיתח שיטת תיקון אוניברסלית באמצעות ננו-חלקיקי תחמוצת ברזל סופר-מגנטיים (SPIONs). לננו-חלקיקים אלה יש גודל של כ-10 ננומטר ובעלי שטח פנים פעיל גדול. תכונת העל-פארמגנטיות של ה-SPIONs מאפשרת לאסוף אותם בקלות באמצעות מגנט חיצוני.

החוקרים הדגימו את היעילות של טכנולוגיית ניקוי המים המגנטית שלהם על ידי הסרה מוצלחת של פחמימנים שונים, כולל שמנים וחלקיקי מיקרופלסטיק, מדגימות מים שונות. ה-SPIONs נמצאו ניתנים למחזור וניתן להשתמש בהם מספר פעמים. מעניין שאחרי מחזור אחד של שיקום, התערובת של חלקיקי ברזל ופסולת פלסטיק עדיין הראתה תכונות ספיגת שמן, עלתה על SPIONs נקיים בלבד.

למרות שעדיין יש להתגבר על כמה אתגרים, כמו מציאת פתרון למיחזור הפחמימנים שנאספו, הצוות מאמין שעבודתם תתרום למניעת כניסת מיקרופלסטיק ומזהמים אורגניים לאוקיינוסים ולמקורות מים אחרים. הם גם עובדים על הרחבת מגוון המזהמים שה-SPIONs יכולים לכוון אליהם, כולל מזהמים אנאורגניים. נדרש פיתוח נוסף של אב טיפוס מפריד מגנטי ותמיכה כספית כדי לממש את ההתקדמות הללו.

גישה חדשנית זו באמצעות ננו-חלקיקים מגנטיים מציעה פוטנציאל מבטיח לטיפול בסוגיה העולמית של זיהום פחמימנים במים. על ידי פיתוח שיטות יעילות להסרה ומיחזור של פחמימנים, אנו יכולים לצמצם את ההשפעות על הסביבה ולהתקדם לעבר עתיד בר-קיימא יותר.

התייחסות: Marcus Halik, et al., A Sustainable Method for Removal of the Full Range of Liquid and Solid Hydrocarbons from Water Inclusive Up- and Recycling, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495