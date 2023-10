מחקר מגלה שהשתייכות דתית אינה משפיעה על השימוש בפורנוגרפיה מקוונת בגרמניה

מחקר שפורסם לאחרונה ב- Archives of Sexual Behavior חקר את הקשר בין השתייכות דתית ושימוש בפורנוגרפיה מקוונת בגרמניה. החוקרים השתמשו בנתוני פאנל מעקב באינטרנט בשילוב עם נתוני סקר כדי לקבל תובנות לגבי התנהגויות מקוונות של קבוצות דתיות שונות.

בניגוד למחקרים קודמים שהצביעו על מתאם חזק בין דתיות ושימוש בפורנוגרפיה, הממצאים מצביעים על כך שקתולים גרמנים, פרוטסטנטים ואנשים שאינם קשורים לדת נוטים באופן דומה להשתמש בפורנוגרפיה מקוונת. מצד שני, בני דתות מיעוטים, כמו מוסלמים או נוצרים אורתודוקסים, נוטים פחות לעסוק בפורנוגרפיה מקוונת.

המחקר גם חשף תוצאות מנוגדות בהשוואה למחקר שנערך במדינות אחרות. בגרמניה, היותו פרוטסטנטי או קתולי אינו מפחית משמעותית את הסבירות לשימוש בפורנוגרפיה מקוונת, בניגוד למדינות כמו ארצות הברית. החוקרים משערים שניתן לייחס את ההבדל הזה לעמדות הליברליות יותר של הנוצרים הגרמנים.

מגבלה אחת של מחקרים קודמים בנושא זה היא שהוא הסתמך במידה רבה על דיווח עצמי באמצעות סקרים, שעלולים להיות נתונים להטיות ולאי דיוקים. השימוש בנתוני פאנל מעקב אינטרנט מספק מדידה אובייקטיבית ומדויקת יותר של התנהגויות מקוונות של אנשים, כולל שימוש בפורנוגרפיה.

החוקרים מציעים שממצאי המחקר הזה מאתגרים הנחות קודמות ומדגישים את החשיבות של שימוש בשיטות חלופיות, כמו מעקב באינטרנט, כדי ללמוד נושאים רגישים כמו פורנוגרפיה מקוונת. על ידי הסתמכות על נתוני מעקב באינטרנט, חוקרים יכולים לעקוף את המגבלות הקשורות לנתונים מדווחים עצמיים, ולהבטיח הבנה מקיפה יותר של הפעילויות המקוונות בפועל של אנשים.

בסך הכל, מחקר זה תורם להבנתנו את הקשר בין השתייכות דתית ושימוש בפורנוגרפיה מקוונת בגרמניה. הוא מדגיש את הצורך במחקר חדשני המתחשב בהבדלים תרבותיים ודתיים כאשר בוחנים התנהגויות כאלה.

מקור: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

התייחסות:

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, A Re-evaluation of Pornography Online in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8